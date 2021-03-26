Cуд оштрафував жінку, син якої прогуляв майже 700 уроків

Червоноградський міський суд Львівщини визнав винною жінку у неналежному виконанні батьківських обов’язків, оскільки її син прогуляв майже 700 уроків.

Жінці доведеться сплатити 1,7 тис. гривень штрафу, повідомляє Zaxid.net з посиланням на постанову суду.

Хлопець навчається у Червоноградському НВК №10 та з вересня 2020 року до кінця лютого 2021 року без поважних причин прогуляв 691 урок.

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Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos

Скільки саме дитині років, невідомо, однак хлопця віднесли до малолітніх, тому йому менше 14-ти.

Відомо, що жінку не вперше притягають до адміністративної відповідальності через свого сина.

Раніше її штрафували через крадіжки хлопця, неправдивий виклик "швидкої" та прогули в школі.

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