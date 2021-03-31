Українські розумні окуляри, що рахують калорійність страви, здобули золото на конкурсі в Женеві

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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31 березня 2021

Розробка українського винахідника Сергія Лисіна – розумні окуляри, що рахують калорії – здобула золоту медаль на Міжнародній виставці інновацій у Женеві "The International Exhibition of Inventions of Geneva". 

Це один з найбільших та найпрестижніших щорічних конкурсів у світі, в якому беруть участь розробники із 45 країн, повідомили у Малій академії наук.

Свій винахід Сергій назвав Nutis. Розумні окуляри можуть порахувати калорійність страви за лічені секунди. 

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Вони працюють в тандемі із мобільним додатком, де відображається, скільки енергії спожито і скільки витрачено. 

Достатньо лише вдягнути окуляри та подивитися на страву: картинка зафіксується та відправиться на сервер, де і порахується калорійність їжі, а інформація з’явиться на екрані смартфона. 

Сергій Лисін

"Користувач може контролювати свій денний раціон: кожний прийом їжі окуляри порахують, а в кінці дня додаток виставить "рахунок" спожитих за день калорій. 

Це буде корисно не лише тим, хто турбується про свою фігуру, а й, наприклад, людям з алергією чи хворим на діабет: додаток підкаже, які продукти можна їсти, а від яких краще відмовитись", – пояснює Сергій. 

Також Nutis має вбудований трекер, який стежить за фізичною активністю – ходьбою, бігом, тренуваннями. Так система рахує не лише спожиті, а й витрачені калорії. 

За словами винахідника, користувач може надати доступ до свого додатку тренеру, аби той дистанційно контролював підопічного. 

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Розумні окуляри можуть рахувати не лише калорійність спожитої їжі, а й кількість випитої води. Також керувати системою можна голосом. А ще Nutis допомагає шукати рецепти страв. 

Протестувати додаток може охочий: для цього потрібно заповнити спеціальну форму.

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