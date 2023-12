Українські розумні окуляри, що рахують калорійність страви, здобули золото на конкурсі в Женеві

Розробка українського винахідника Сергія Лисіна – розумні окуляри, що рахують калорії – здобула золоту медаль на Міжнародній виставці інновацій у Женеві "The International Exhibition of Inventions of Geneva".

Це один з найбільших та найпрестижніших щорічних конкурсів у світі, в якому беруть участь розробники із 45 країн, повідомили у Малій академії наук.

Свій винахід Сергій назвав Nutis. Розумні окуляри можуть порахувати калорійність страви за лічені секунди.

Вони працюють в тандемі із мобільним додатком, де відображається, скільки енергії спожито і скільки витрачено.

Достатньо лише вдягнути окуляри та подивитися на страву: картинка зафіксується та відправиться на сервер, де і порахується калорійність їжі, а інформація з’явиться на екрані смартфона.

Сергій Лисін

"Користувач може контролювати свій денний раціон: кожний прийом їжі окуляри порахують, а в кінці дня додаток виставить "рахунок" спожитих за день калорій.

Це буде корисно не лише тим, хто турбується про свою фігуру, а й, наприклад, людям з алергією чи хворим на діабет: додаток підкаже, які продукти можна їсти, а від яких краще відмовитись", – пояснює Сергій.

Також Nutis має вбудований трекер, який стежить за фізичною активністю – ходьбою, бігом, тренуваннями. Так система рахує не лише спожиті, а й витрачені калорії.

За словами винахідника, користувач може надати доступ до свого додатку тренеру, аби той дистанційно контролював підопічного.

Розумні окуляри можуть рахувати не лише калорійність спожитої їжі, а й кількість випитої води. Також керувати системою можна голосом. А ще Nutis допомагає шукати рецепти страв.

Протестувати додаток може охочий: для цього потрібно заповнити спеціальну форму.

