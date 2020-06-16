7 українських винаходів, які реально допоможуть у боротьбі з COVID-19: зробіть їх разом з дитиною або у майстерні

COVID-19 змінив життя мільйонів українців і виявив реальний стан речей у багатьох галузях.



Епідемія показала, що медицині не вистачає людей, устаткування, матеріалів та коштів.

Заповнити певні прогалини і підтримати суспільство, вже традиційно, взялися волонтери.

Зокрема, це "мейкери" – люди, які щось винаходять і майструють у публічних або приватних майстернях по всьому світу.

Мейкери не просто щось "роблять руками", а й консолідують спільноти та піднімають питання, про які час задуматися.

Розробники з кількох міст, об’єднані проєктом Yak.Today, розповіли "Українській правді. Життя" про свої винаходи, які допомагають в протидії вірусам.

Деякі з них можна виготовити самотужки в майстерні, або навіть вдома з дітьми.

А деякі – як, наприклад, повнолицьова маска PAPR з примусовою фільтрацією повітря, – здатні суттєво змінити ринок захисних засобів.

Гачок для відкривання дверей ногами

Цей простенький пристрій мейкерам "гараж хабу" замовили в одній із кав’ярень.

Зараз ми всі намагаємося чіпати руками якомога менше поверхонь – а двері на сенсорних датчиках може дозволити собі далеко не кожен заклад.

Працівникам кафе та ресторанів відкривати двері без рук теж значно легше — коли несеш піднос із їжею.

У майстерні зробили невеличку педальку, яка прикручується до низу дверей. Людина чіпляє її ногою і може відкривати двері у будь-якому напрямку.

Прикручувати цей гачок до дверей треба максимально близько до підлоги

(наприклад, на висоты 25 мм від підлоги), щоб зменшити ризик псування одягу та взуття

Цей прилад не працює для дверей із засувками та такими, де потрібно повертати ручку. А ось для дверей із пружинним поверненням – ідеально.

"Такий гачок стане в нагоді й лікарням, і всюди, де є двері, через які проходить потік людей.

Дверні ручки – одне з головних місць накопичення та передачі вірусів, – пояснює резидент "гараж хабу" і засновник проєкту "Маленький гараж" Юрек Якубов.

Медики зазвичай користуються рукавичками, але чим менше контакту з потенційно небезпечними поверхнями, тим краще для всіх".

Інструкція з вироблення доступна усім бажаючим.

Мейкери закликають власників ресторанів, готелів, супермаркетів подумати – що має змінитися в їхній інфраструктурі з огляду на те, що вірусна історія з нами надовго. І готові працювати над цікавими запитами.

Застібки для масок

Це, фактично, подовжувач для резинки, завдяки якому маска чіпляється не за вуха, а за потилицю.

"Застібка, на перший погляд, здається дурницею. Але постійне носіння маски викликає дискомфорт. Особливо там, де резинка надавлює.

І якщо порахувати вкладені в кожну застібку невеличкі сили та ресурси, і помножити на кількість медиків, вийде неабияка користь", – зазначає Юрек Якубов.

Зробити застібку може хто завгодно, навіть дитина. Вони вирізаються зі старих пластикових канцелярських тек. Однієї теки вистачає на 25 штук.

Юрек Якубов із застібкою

"Знайома розповіла, що син зустрів її словами "Мамо, я порізав папку на застібки!", – говорить Юрек Якубов.

А лікарі говорять, що навіть невеличкий пакетик з таким подарунком від дитини й листівкою в ньому вже робить день".

Діти з легкістю можуть робити такі штуки вдома ножицями – на карантинних канікулах у них багато вільного часу. Через волонтерів "Станції Харків" застібки передають лікарям.

Окрім варіанту для домашнього виготовлення, є й інструкція для 3D-принтера.

Безконтактний диспенсер

У тому ж таки "гараж хабі" отримали запит з лікарні, який видався дивним – медики просили зробити безконтактний дозатор для мила та санітайзера.

"Не торкатися диспенсенсера – це швидше психологічно важливо, – говорить Юрек Якубов. – Але нам не важко, ми зробили".

Мейкери пішли найпростішим шляхом: сконструювали педаль із мотузкою. Педаль людина натискає ногою, мотузка давить на планку, та – на диспенсер і мило або антисептик вичавлюється у руки.

"Цю штуку можна зробити вдома з викруткою та пилкою. Тобто ним можна обладнати кожен, навіть найвіддаленіший фельдшерский пункт в Україні, – пояснює мейкер.

Перший екземпляр повісили в хабі на дверях, користуємося".

Перший екземпляр безконтактного дозатора

Спрощений безконтактний диспенсер для санітайзера "Тукан"

Для тих, хто готовий трохи заморочитися з електронікою, інженери з львівської 3D Tech Group розробили електронний безконтактний диспенсер для санітайзера "Тукан".

Названий він на честь птаха, на якого, власне, і схожий.

Кажуть, речі на спротив вірусу мають бути не лише корисними, а й веселими.

Найдешевший і найпростіший щиток

Захисні щитки – чи не найпопулярніший серед мейкерів усіх країн засіб індивідуального захисту.

YakToday зібрали багато інструкцій, як виготовляти самі щитки та скоби для них, вручну або з використанням 3D-верстатів, для промислового виробництва і такі, що їх можуть зробити навіть діти.

Найпростіша з них потребує лише ПЕТ-плівки і гумки для білизни, а ще ножиць та степлера в якості інструментів.

"Скачайте інструкцію, надрукуйте контур на принтері, обведіть маркером і ріжте по лінії ножицями. От і все, – пояснює Денис Василенко.

І ще дірочки для гумки в районі скронь треба зробити".

Найпростіший захисний щиток

Для комфорту мейкер радить додати до щитка в районі лоба подушечку з поролону або м’якої тканини – її можна приліпити двостороннім скотчем.

Використовувати пластик з баклажки мейкер не радить – там забагато ребер жорсткості, а вони заважають дивитися крізь щиток. Краще купити пластикову плівку товщиною від 0,3 до 0,7 мм у будівельному чи канцелярському магазині.

Собівартість – мізерна. Наприклад, з листу плівки вартістю 200 грн можна вирізати до 30 щитків.

Але оскільки вручну щитків на всіх медиків не наробиш, є й технології промислові.

Щиток виготовлений на промисловому обладнанні

Одеські інженери з проєкту "Industrial Engineering Bureau" та київські з Ostriv Lab розробили різні версії виготовлення щитка на промисловому обладнанні, а в тому ж таки "гараж хабі" навіть запропонували робити повнолицеві респіратори з маски для снорклінга, додавши до них фільтри 3м.

Пристрій для формування масок

Коли маленькі швейні майстерні або волонтери намагаються виготовити захисні маски, постає питання: як зробити на тканині "гармошку", щоб маска зручніше приймала форму обличчя?

Можна вручну для кожної маски окремо. Але є простенький пристрій, який зробить це з цілим відрізом тканини.

Пристрій для формування масок

"Фактично, це три фанерні деталі: одна велика підкладка і дві із зазубринами, – розповідає резидент "гараж хабу" Денис Василенко.

Затискаєте тканину між цими "зубами", протягуєте і отримуєте потрібну гармошку. Зафіксувати згини можна звичайною праскою".

"Гармошка" однаково добре формується і на флізеліні, і на бавовні.

На сайті інструкцій YakToday мейкери розповідають, як зробити такий прилад на ЧПК-фрезерному верстаті або навіть пилкою вдома. Але, кажуть, на верстаті буде швидше і точніше.

Кисневі концентратори

У київському хакерспейсі HackLab виготовляють кисневі концентратори.

"Спочатку ми мали ідею розробити ШВЛ, але після консультації з лікарями зрозуміли, що, по-перше, тут вартість помилки може будто надто висока.

А, по-друге, проблем набагато більше, ніж нестача ШВЛ, – пояснює мейкер Артем Синицін. – Одна з головних – потреба кисню для кисневої терапії".

Кисень потрібен і для кисневої терапії, коли хворому надягають маску для полегшення дихання, і для ШВЛ, коли людина вже не може дихати самостійно.

Дефіцит кисню утворився майже одразу – кріогенні станції медичних установ не встигають виробляти потрібну його кількість.

Кисневі концентратори створюють кисень з повітря, де його частка становить 21%. Майже все інше – азот, який концентратор зв’язує за допомогою цеолітів (хімічно активні алюмосілікатні мінерали).

Все, що потрібно для роботи концентратора, – побутова розетка та, власне, цеоліт. Його треба приблизно 2 кг на добу.

Українці виготовляють кисневі концентратори

"Ми, як і наші колеги з "гараж хабу", вирішили йти по принципу Open Source – розробити відкриту документацію на пристрій, – говорять у HackLab.

Документація і конструкція максимально прості і доступні, тому за наявності всіх комплектуючих його можна зібрати за день, якщо збиратиме одна людина".

Мейкери Yak.Today говорять, що викладають лише інструкції до тих речей, створювати які самотужки безпечно.

"Ніхто в здоровому глузді не буде передавати в лікарню зібраний у підвалі ШВЛ, – говорить Роман Видро.

Але є речі, які можна і варто робити – і ми чекаємо від лікарів запитів на те, що їм потрібно".

Повнолицева маска-шолом

Під час карантину команда харківської відкритої майстерні "гараж хаб" створила PAPR – повнолицеву маску-шолом з примусовою фільтрацією повітря – вартістю в 14 разів нижче американських аналогів (2000 грн у порівнянні з $1000).

PAPR (Powered air-purifying respirator, моторизований респіратор для очищення повітря) вважається одним із найефективніших у світі засобів індивідуального захисту.

З початком епідемії COVID-19 американський Центр із контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендує для медичних працівників саме його.

Команда з Харкова створила повнолицеву маску-шолом

Найбільший виробник PAPR у світі, компанія 3M, продає свої PAPRи від $1000 — тож в Україні ви лікарів у такому захисті ще не бачили.

Зате могли бачити у найпопулярнішому цими днями, й науково достовірному, фільмі "Зараження". Там його носив персонаж Джуда Лоу. Він виглядає, як пилосос, приєднаний до пакету на голові.

Секрет ефективності PAPR у двох простих елементах: поліетилені та фільтрі HEPA, пояснює резидент "гараж хабу", співзасновник платформи Yak.Today Роман Видро.

Поліетилен дешевий, розповсюджений, стійкий до механічних і хімічних пошкоджень (тих, що трапляються в лікарнях) і абсолютно герметичний.

А фільтр HEPA, винайдений ще в 1950-ті роки, і відтестований, зокрема, NASA, фільтрує 99,95% частинок діаметром 0,3 мікрони.

Все, що більше або менше, завдяки діям різним фізичних законів, зупиняється ще ефективніше. Вірус SARS-CoV-2 якраз має розмір від 0,05 до 0,2 мікронів.

Маска виглядає, як пилосос, приєднаний до пакету на голові

Ці фільтри настільки дешеві й ефективні, що їх здебільшого використовують у побутових пилососах.

Кулер нагнітає повітря через фільтр HEPA в поліетиленовий шолом — у масці створюється постійний потік відфільтрованого повітря. Воно проходить зверху вниз повз обличчя людини і не дає неочищеному повітрю ззовні потрапити усередину. Оскільки повітря циркулює — в масці нормально дихати і вона не запотіває.

Технічну документацію безкоштовно викладуть у відкритий доступ на платформі Yak.Today – аби створювати PAPRи могли й інші.

"Опенсорсність", тобто безкоштовне поширення розробок, аби вони були доступними, а різні інженери могли їх удосконалювати, мейкери називають одним із найважливіших принципів сьогодення.

"Зробив щось – не зажимай, поділися з іншими", – пояснює Роман Видро.

Роман Видро консультується з лікарем

Прототипи мейкери віддали на тестування харківським медикам та внесли коригування за відгуками.

Зараз інженери збирають кошти, щоб виготовити і безкоштовно передати 132 маски-шоломи лікарям Харкова, Києва, Сєвєродонецька, Івано-Франківська, Львова та Чернівців.

А партнери проєкту ведуть переговори з фаблабами (майстернями-лабораторіями) у низці країн, аби українська розробка могла допомогти в різних точках світу.

Денис Куклін, спеціально для УП.Життя

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