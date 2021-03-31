"Чорний квадрат" на аватарці: у Facebook запустили флешмоб проти свавілля прокуратури та поліції

У Facebook запустили флешмоб – митці та активісти, народні депутати та громадські діячі ставлять на аватарку у соцмережі "Чорний квадрат" Малевича.

Так вони демонструють підтримку активісту ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Роману Ратушному та іншим учасникам подій під Офісом президента 20 березня.

Їм присудили цілодобовий арешт та відкрили кримінальні справи за статтею 296 ч.4 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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Одною з підстав для арешту Романа Ратушного стали докази у вигляді темних фотографій, на яких не видно нічого, окрім плям світла.

Фото Романа Ратушного

Активісти вважають такий доказ абсурдним й стали шукати мистецькі асоціації з ним.

Такою асоціацією зі знімками став "Чорний квадрат" українського художника Казимира Малевича.

"Прошу всіх поставити на 1 добу на аватарку "Чорний квадрат" Малевича, і ось чому.

Мистецтво завжди завдає удару у відповідь обивательству й тому, що називають вульгарністю або пошлістю.

Український художник Казимир Малевич в 1912 задумав і в 1914 реалізував роботу, яка перевернула мистецтво, нарівні з творчістю Дюшана. А в 2021 році інші "митці" – слідаки МВС задумали контртвір – називати чорні квадратики людиною.

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В буквальному сенсі: додають як докази проти активіста та захисника Протасового Яру Романа Ратушного майже абсолютно чорні фото, і стверджують, що на них саме він", – пояснив у своєму пості ініціатор флешмобу поет та кандидат соціологічних наук Богдан-Олег Горобчук.

Письменниця та музикантка Ірена Карпа

Народний депутат Ярослав Юрчишин ("Голос")

Ексзаступниця міністра культури Ірина Подоляк

Нагадаємо, 29 березня Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці київського активіста, голову громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Романа Ратушного у справі про заворушення на вулиці Банковій 20 березня.

У той вечір на вулиці Банковій провели акцію на підтримку засудженого екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка.

Мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою, закидали будівлю димовими шашками і підпалили двері.

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