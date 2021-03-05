Помічницю голови ЦВК захейтили через публікацію про вібратор. Вона звільнилась

Анжела Єременко, яка донедавна працювала помічницею голови Центральної виборчої комісії, звільнилась через критику її публікації у соцмережі про вібратор.

Єременко веде особистий блог у Facebook під псевдонімом Bad Mama.

Варто зазначити, що у ЦВК жінка очолювала команду комунікаційників.

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У одній зі своїх публікацій авторка розповіла про зламаний вібратор, який їй подарували до Дня Валентина.

Така тема викликала шквал негативу у деяких користувачів соцмережі.

"Мені 30 років, у мене є дитина, я 6 років веду цей блог, в моїй книзі приблизно 25 сторінок присвячені темі сексу і питанню, чому наше суспільство жінку, яка відкрито говорить про свої бажання, називає повією.

Я написала замальовку про несправний вібратор, і тепер у мене є сотня коментарів про те, яке я дніще, тому що я це написала, працюючи в ЦВК", – розповідає Анджела.

Багатьох коментаторів обурив факт, що працівниця держслужби вирішила поділитися інтимними моментами сексуального життя.

"...Невже це реальність, в якій ми живемо? Начебто про зубну щітку пише. І якби моїй жінці був потрібен вібратор, я б впав в депресію. Чи хлопчина вигаданий?", – пише користувач Микита Світлояров. Реклама:

"Ви серйозно? радник ЦВК? Блд понабирали по оголошенню. Може вам варто поміняти роботу поки не вимагають змінити", – зауважує користувачка Ніна Мартишенко.

При цьому чимало інших коментарів під публікацією мають позитивний та жартівливий характер.

"Який шикарний пост! Сподіваюся з "головним героєм" усе добре. Підписалася на вас. А у коментарях такий перепис тих, кому б теж не завадило трохи розслабитися…", – коментує користувачка Дарія Цепкова.

"Писати про вібратори – це нормально, всі хто думає інакше — прокиньтеся, вже не середньовіччя", – пише користувач Андрій Литвиненко.

Після негативної реакції частини аудиторії, Єременко вирішила звільнитися з посади.

"Я звільнилася з ЦВК. По-перше, тому що бути відкритою і жартувати над тим, що я хочу – для мене важливіше будь-якої посади, тому ще в понеділок я написала заяву.

По-друге, тому що та команда комунікації, яку вдалося побудувати, повинна продовжити свою справу, не наражаючись на ризики нових вкидань і атак, а через мене це робити дуже легко", – розповіла вона у своєму блозі.

Авторка публікації зауважила, що стереотипи стосовно можливостей держслужбовця не дозволяють їй говорити про різні теми.

"Я не можу говорити про секс, не можу піднімати гострі теми, тому що портрет держслужбовця повинен бути зовсім іншим.

Швидше за все, держслужбовець (до речі, я не була ним ніколи) – це людина з параноєю, що будь-яке її слово обернеться проти неї, сексом з вимкненим світлом у місіонерській позі та сильним моральним обличчям, яке диктує здаватися "правильним", – пише вона.

При цьому Анжела Єременко зазначила, що не була чиновницею в класичному розумінні.

"Я прийшла в ЦВК понад рік тому на позицію помічника голови просто тому, що позиції комунікаційника немає, в принципі, на офіційних просторах нашої країни.

Як немає поняття СММ-менеджера, PR-менеджера і так далі", – пояснила авторка.

У коментарі під публікацією Єрмоленко додала, що річ була не лише у негативних коментарях, а й надто гучних заголовках деяких видань.

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