Неповнолітні жертви та свідки зможуть повідомляти про злочин онлайн

В Україні створять онлайн-канали довіри в соціальних мережах для дітей, які стали жертвами або свідками злочинів.

Вони будуть доступні в соціальних мережах та месенджерах, зокрема в Instagram, Snapchat або Telegram, повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Діти зможуть написати та надіслати аудіо і фото про вчинення проти них злочину, а також отримати первинну правову, психологічну і медичну допомогу, якщо їх поранили.

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У відомстві повідомляють, що така модель допомоги постраждалим діє, зокрема, в Естонії, і до web-правоохоронців є довіра.

Фото: DmitryPoch/Depositphotos

"Ми теж хочемо максимально осучаснити процеси. Діти чимало часу проводять онлаінй і є більш прогресивними за дорослих, тому ми хочемо надати їм можливість говорити з нами у зручному для них форматі.

Крім того, неповнолітній жертві або свідку на початковому етапі простіше написати чи направити голосове повідомлення про подію, ніж розказати вживу, а часто – ще й безпечніше, якщо кривдник дитини знаходиться поруч", – зазначив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який курує ювенальний напрям роботи в Офісі Генпрокурора.

За даними відомства, кількість правопорушень проти дітей зросла на майже 20% у 2020 році порівняно з 2019-м.

Понад 5,2 тис. дітей постраждали від злочинів. На 37% зросла кількість дітей, які постраждали від насильницьких дій сексуального характеру, зокрема зґвалтування.

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