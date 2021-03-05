У Києві затримали працівника школи, якого підозрюють у розбещенні 10-річної дівчинки

У Києві затримали чоловіка, який 3 березня у Дніпровському районі, якого підозрюють у розпусних діях щодо 10-річної дівчини.
Він працює у одній із столичних шкіл заступником директора з господарської роботи, 1989 року народження, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"03.03.2021 близько 14:40 підозрюваний помітив малолітню дівчинку, яка йшла додому по вул. Райдужній у Дніпровському районі Києва, та прослідкував за нею.
Зайшовши до під’їзду будинку, чоловік силоміць заштовхнув малолітню до ліфтової кабіни та здійснив розпусні дії. Коли ліфт зупинився, підозрюваний втік сходами", – розповідають у прокуратурі.
|Фото: Nomadsoul1/Depositphotos
У Національній поліції Києва розповіли, що інцидент трапився, коли дівчинка поверталася додому зі школи:
"У момент, коли дитина зайшла у під’їзд, до неї підійшов чоловік і почав чіплятися. Дівчинка змогла вирватися, побігла в свою квартиру і відразу ж розповіла все батьку".
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Наразі у поліції вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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