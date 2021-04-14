На Вінничини догхантер убив 3 собак, які жили у притулку. Йому загрожує 8 років в'язниці

У Жмеринському районі невідомий жорстоко вбив трьох собак, які перебували на території притулку однієї з громадських організацій.
Волонтерка Оксана Швець, яка опікувалась тваринами, звернулась до поліції.
Вона розповіла, що удари, ймовірно, були нанесені молотком.
Місцеві правоохоронці повідомили, що розпочали слідство за фактом жорстокого поводження з тваринами.
|Фото Remains/Depositphotos
"До огляду загиблих тварин було залучено ветеринара.
За попередніми висновками, у них діагностовано черепно-мозкові травми та численні переломи кінцівок", – розповідають правоохоронці.
Оксана Швець на своїй сторінці у соцмережі поділилась інформацією, що висновок судмедекспертизи тварин підтвердив забиття.
Волонтерка розповідає, що тварини намагалися втекти від кривдників, але не всім це вдалось.
Собаки, яким вдалось вижити, наразі перебувають у дуже стресовому стані.
"Забор металевий у крові – так собаки намагались вижити і втекти.
Втекти від вбивці чи вбивць, які люто їх вбивали. Підозрюємо, що молотком, це було побоїще.
Собаки ховалися куди могли, шукали захисту, але їх добивали...безпощадно, вони навіть не оборонялися.
У цуцика зчуханий носик, весь в болоті, він хотів вижити, рив землю, під сходи, убили....бородата мала гризла паркан металевий, втекла…
Їх знайшли в жахливому стані", – ділиться жахливими деталями того дня волонтерка.
На цей інцидент уже відреагував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Покидька шкуродера знайдемо і покараємо!" – написав Геращенко на своїй сторінці у соцмережі.
Такий злочин в Україні карається ув’язненням терміном від 5 до 8 років.
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