На Вінничини догхантер убив 3 собак, які жили у притулку. Йому загрожує 8 років в'язниці

У Жмеринському районі невідомий жорстоко вбив трьох собак, які перебували на території притулку однієї з громадських організацій.

Волонтерка Оксана Швець, яка опікувалась тваринами, звернулась до поліції.

Вона розповіла, що удари, ймовірно, були нанесені молотком.

Місцеві правоохоронці повідомили, що розпочали слідство за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Фото Remains/Depositphotos

"До огляду загиблих тварин було залучено ветеринара.

За попередніми висновками, у них діагностовано черепно-мозкові травми та численні переломи кінцівок", – розповідають правоохоронці.

Оксана Швець на своїй сторінці у соцмережі поділилась інформацією, що висновок судмедекспертизи тварин підтвердив забиття.

Волонтерка розповідає, що тварини намагалися втекти від кривдників, але не всім це вдалось.

Собаки, яким вдалось вижити, наразі перебувають у дуже стресовому стані.

"Забор металевий у крові – так собаки намагались вижити і втекти.

Втекти від вбивці чи вбивць, які люто їх вбивали. Підозрюємо, що молотком, це було побоїще.

Собаки ховалися куди могли, шукали захисту, але їх добивали...безпощадно, вони навіть не оборонялися.

У цуцика зчуханий носик, весь в болоті, він хотів вижити, рив землю, під сходи, убили....бородата мала гризла паркан металевий, втекла…

Їх знайшли в жахливому стані", – ділиться жахливими деталями того дня волонтерка.

На цей інцидент уже відреагував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Покидька шкуродера знайдемо і покараємо!" – написав Геращенко на своїй сторінці у соцмережі.

Такий злочин в Україні карається ув’язненням терміном від 5 до 8 років.

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