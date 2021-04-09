Чоловіку, який застрелив собаку, загрожує 3 роки позбавлення волі 

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який застрелив собаку.
Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі до 3 років.
Про інцидент розповіли на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у соцмережі.
За словами правоохоронців, стріляв у тварину 45-річний чоловік з міста Бучі.
|Фото Remains/Depositphotos
"До відділення поліції №1 Бучанського управління поліції звернувся місцевий житель та повідомив, що біля його будинку перехожий рушницею здійснив постріл у безпритульну тварину", – розповіли у МВС.
Після отриманих травм тварину не вдалося врятувати.
"Поранену собаку доправили до ветклініки, де їй надали належну допомогу.
Однак, у муках, попри 9 годин боротьби за її життя, тварина померла", – сказано у повідомленні.
Після проведених експертиз, зловмисника знайшли. Вдома він зберігав зареєстровану зброю, яку вилучили правоохоронці.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами).
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