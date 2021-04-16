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Як добре ви знаєте "Українську правду"? ТЕСТ до 24-річчя

— 16 квітня 2021, 16:00
Колаж: Андрій Калістратенко
Як добре ви знаєте Українську правду? ТЕСТ до 24-річчя
Колаж: Андрій Калістратенко

ОНОВЛЕНО 16.04.2024

16 квітня 2000 року почалася історія онлайн-видання "Українська правда".

Першими публікаціями на "Українській правді" були кілька передруків статей Георгія Гонгадзе з газети "Грані" та дві його ж колонки.

Перша – "Українська весна Мадлен Олбрайт" – про беззубість і прислужництво журналістів під час ефіру з держсекретаркою США. Друга – "Белоруїна" – про той самий дух радянщини й лицемірства, який відроджував у країні режим Кучми.

Уявити публікування чогось подібного у державних або загальнонаціональних медіа в тогочасній Україні було неможливо. І саме це стало однією з причин, які спонукали Георгія Гонгадзе і Олену Притулу заснувати новинний сайт.

За 24 роки існування видання в Україні змінилося 5 президентів, 18 прем’єр-міністрів, 15 голів Верховної Ради та 9 скликань парламенту. Сталося дві революції, окупація Криму, російсько-українська війна на Сході та повномасштабна війна РФ проти України.

Увесь цей час, кожного дня, УП розповідає читачам про те, що відбувається в Україні та світі. Деякі члени команди долучилися до війська. Хтось регулярно привозить репортажі з фронту, розповідає історії наших героїв, пише про економіку, здоров’я чи мистецтво.

Сьогодні ми пропонуємо вам пройти тест на знання історії УП, яка нерозривно пов’язана з сучасною історією нашої країни. А якщо ви хочете підтримати роботу редакції – долучайтеся до Клубу УП!

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Ідея створити "Українську правду" виникла у 1999 році в ...

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Георгій Гонгадзе запропонував зробити символом видання Дон Кіхота, як символ постійної боротьби, з відомої картини Пабло Пікассо. Чого немає на картині?

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Якого розділу ніколи не було на УП?

4/24

Якого подкасту не існує на УП?

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З ким із президентів України немає інтерв'ю на УП?

6/24

Скільки головних редакторів було в "Українській правді" з моменту її створення?

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Яке відео найпопулярніше на нашому YouTube-каналі?

8/24

Скільки років найстаршій і наймолодшій працівниці УП відповідно?

9/24

Якого з цих Telegram-каналів немає в УП?

10/24

Яке місто найдовше знімали воєнні кореспонденти УП?

11/24

Що можуть отримати читачі тільки після річної підписки на Клуб УП?

12/24

Хто знайшов легендарну "бабу Надю" з села Мигалки?

13/24

Як називається YouTube-рубрика з інтерв’ю журналіста Романа Кравця?

14/24

Чому УП не створює пейволл – платний доступ до контенту?

15/24

В який період існування "Української правди" її читало найбільше користувачів?

16/24

Які з цих імен НЕ належать котам журналістів УП?

17/24

А як звати собак команди УП?

18/24

Що спільного в Ілона Маска з "Українською правдою"?

19/24

Коли щодня виходить головний текст на УП?

20/24

Якого з цих проєктів немає на YouTube-каналі "Української правди"?

21/24

Коли з’явився проєкт УП під назвою "Українська правда. Життя"?

22/24

Як звати третього члена екіпажу наших воєнних кореспондентів?

23/24

Хто з цих видатних українців ще не давав інтерв’ю УП?

24/24

Яку суму на дрони для ЗСУ зібрала УП завдяки аукціону до свого 23-річчя?