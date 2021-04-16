Як добре ви знаєте "Українську правду"? ТЕСТ до 24-річчя

ОНОВЛЕНО 16.04.2024

16 квітня 2000 року почалася історія онлайн-видання "Українська правда".

Першими публікаціями на "Українській правді" були кілька передруків статей Георгія Гонгадзе з газети "Грані" та дві його ж колонки.

Перша – "Українська весна Мадлен Олбрайт" – про беззубість і прислужництво журналістів під час ефіру з держсекретаркою США. Друга – "Белоруїна" – про той самий дух радянщини й лицемірства, який відроджував у країні режим Кучми.

Уявити публікування чогось подібного у державних або загальнонаціональних медіа в тогочасній Україні було неможливо. І саме це стало однією з причин, які спонукали Георгія Гонгадзе і Олену Притулу заснувати новинний сайт.

За 24 роки існування видання в Україні змінилося 5 президентів, 18 прем’єр-міністрів, 15 голів Верховної Ради та 9 скликань парламенту. Сталося дві революції, окупація Криму, російсько-українська війна на Сході та повномасштабна війна РФ проти України.

Увесь цей час, кожного дня, УП розповідає читачам про те, що відбувається в Україні та світі. Деякі члени команди долучилися до війська. Хтось регулярно привозить репортажі з фронту, розповідає історії наших героїв, пише про економіку, здоров’я чи мистецтво.

Сьогодні ми пропонуємо вам пройти тест на знання історії УП, яка нерозривно пов’язана з сучасною історією нашої країни. А якщо ви хочете підтримати роботу редакції – долучайтеся до Клубу УП!

1/24 Ідея створити "Українську правду" виникла у 1999 році в ... Україні Ідея створення української новинної інтернет-газети "Української правди" виникла 22 грудня 1999 року, коли Олена Притула та Георгій Гонгадзе прибули до Вашингтона з метою привернути увагу до утиску свободи слова в Україні. Росії Ідея створення української новинної інтернет-газети "Української правди" виникла 22 грудня 1999 року, коли Олена Притула та Георгій Гонгадзе прибули до Вашингтона з метою привернути увагу до утиску свободи слова в Україні. Америці Ідея створення української новинної інтернет-газети "Української правди" виникла 22 грудня 1999 року, коли Олена Притула та Георгій Гонгадзе прибули до Вашингтона з метою привернути увагу до утиску свободи слова в Україні. Великій Британії Ідея створення української новинної інтернет-газети "Української правди" виникла 22 грудня 1999 року, коли Олена Притула та Георгій Гонгадзе прибули до Вашингтона з метою привернути увагу до утиску свободи слова в Україні.

2/24 Георгій Гонгадзе запропонував зробити символом видання Дон Кіхота, як символ постійної боротьби, з відомої картини Пабло Пікассо. Чого немає на картині? Вітряка На картині немає квітки. Ми впевнені, що вони також траплялися на шляху Дон Кіхота, проте Пабло Пікассо не зобразив їх. Сонця На картині немає квітки. Ми впевнені, що вони також траплялися на шляху Дон Кіхота, проте Пабло Пікассо не зобразив їх. Квітки На картині немає квітки. Ми впевнені, що вони також траплялися на шляху Дон Кіхота, проте Пабло Пікассо не зобразив їх. Санчо Панси На картині немає квітки. Ми впевнені, що вони також траплялися на шляху Дон Кіхота, проте Пабло Пікассо не зобразив їх.

3/24 Якого розділу ніколи не було на УП? Українська правда. Київ Не було "Грошей". Цією темою ще з 2006 року опікується редакція " Економічної правди Українська правда. SOS Не було "Грошей". Цією темою ще з 2006 року опікується редакція " Економічної правди Українська правда. Гроші Не було "Грошей". Цією темою ще з 2006 року опікується редакція " Економічної правди Українська правда. Життя Не було "Грошей". Цією темою ще з 2006 року опікується редакція " Економічної правди

4/24 Якого подкасту не існує на УП? "Кавун та тютюн" Подкасту "Країна під загрозою" на УП не існує. Натомість є подкаст "(не)Безпечна країна", який ми робимо спільно з Центром оборонних стратегій та Медіацентром "Україна", – він про безпеку та все, що необхідно для перемоги. "24.02: Реконструкція" – це подкаст, у якому ми відтворюємо події дня, коли РФ розпочала повномасштабну війну. "Головна обсерваторія" – науково-популярний подкаст про все, що нас оточує. А "Кавун та тютюн" – про те, що об'єднує українців і кримських татар. "Головна обсерваторія" Подкасту "Країна під загрозою" на УП не існує. Натомість є подкаст "(не)Безпечна країна", який ми робимо спільно з Центром оборонних стратегій та Медіацентром "Україна", – він про безпеку та все, що необхідно для перемоги. "24.02: Реконструкція" – це подкаст, у якому ми відтворюємо події дня, коли РФ розпочала повномасштабну війну. "Головна обсерваторія" – науково-популярний подкаст про все, що нас оточує. А "Кавун та тютюн" – про те, що об'єднує українців і кримських татар. "24.02: Реконструкція" Подкасту "Країна під загрозою" на УП не існує. Натомість є подкаст "(не)Безпечна країна", який ми робимо спільно з Центром оборонних стратегій та Медіацентром "Україна", – він про безпеку та все, що необхідно для перемоги. "24.02: Реконструкція" – це подкаст, у якому ми відтворюємо події дня, коли РФ розпочала повномасштабну війну. "Головна обсерваторія" – науково-популярний подкаст про все, що нас оточує. А "Кавун та тютюн" – про те, що об'єднує українців і кримських татар. "Країна під загрозою" Подкасту "Країна під загрозою" на УП не існує. Натомість є подкаст "(не)Безпечна країна", який ми робимо спільно з Центром оборонних стратегій та Медіацентром "Україна", – він про безпеку та все, що необхідно для перемоги. "24.02: Реконструкція" – це подкаст, у якому ми відтворюємо події дня, коли РФ розпочала повномасштабну війну. "Головна обсерваторія" – науково-популярний подкаст про все, що нас оточує. А "Кавун та тютюн" – про те, що об'єднує українців і кримських татар.

6/24 Скільки головних редакторів було в "Українській правді" з моменту її створення? 2 В УП за весь цей час було всього два головреди: Олена Притула і Севгіль Мусаєва. Георгій Гонгадзе мав посаду керівника проєкту. 3 В УП за весь цей час було всього два головреди: Олена Притула і Севгіль Мусаєва. Георгій Гонгадзе мав посаду керівника проєкту. 4 В УП за весь цей час було всього два головреди: Олена Притула і Севгіль Мусаєва. Георгій Гонгадзе мав посаду керівника проєкту. 5 В УП за весь цей час було всього два головреди: Олена Притула і Севгіль Мусаєва. Георгій Гонгадзе мав посаду керівника проєкту.

8/24 Скільки років найстаршій і наймолодшій працівниці УП відповідно? 64 і 18 Дружна команда Української правди складається зі 167 людей, а разом із "Європейською правдою", "Межею" та "Чемпіоном" – 207! Найстарша працівниця "Української правди" – Лєна. Вона працює в УП з першого дня заснування і вже 24 роки годує журналістів найсмачнішими обідами. А наймолодша – наша редакторка соцмереж Анастасія, яка народилась у 2005-му. 57 і 21 Дружна команда Української правди складається зі 167 людей, а разом із "Європейською правдою", "Межею" та "Чемпіоном" – 207! Найстарша працівниця "Української правди" – Лєна. Вона працює в УП з першого дня заснування і вже 24 роки годує журналістів найсмачнішими обідами. А наймолодша – наша редакторка соцмереж Анастасія, яка народилась у 2005-му. 60 і 18 Дружна команда Української правди складається зі 167 людей, а разом із "Європейською правдою", "Межею" та "Чемпіоном" – 207! Найстарша працівниця "Української правди" – Лєна. Вона працює в УП з першого дня заснування і вже 24 роки годує журналістів найсмачнішими обідами. А наймолодша – наша редакторка соцмереж Анастасія, яка народилась у 2005-му.

9/24 Якого з цих Telegram-каналів немає в УП? УП. Культура У нас немає Telegram-каналу під назвою "УП. Новини"! Канал з новинами називається просто "Українська правда" (раніше – "УП. Стрічка"). На каналі "УП. Кляті питання" ви можете дізнатися про важливі тексти УП. А якщо хочете збагатитися духовно – почитайте канал нашого культурного відділу. УП. Новини У нас немає Telegram-каналу під назвою "УП. Новини"! Канал з новинами називається просто "Українська правда" (раніше – "УП. Стрічка"). На каналі "УП. Кляті питання" ви можете дізнатися про важливі тексти УП. А якщо хочете збагатитися духовно – почитайте канал нашого культурного відділу. УП. Кляті питання У нас немає Telegram-каналу під назвою "УП. Новини"! Канал з новинами називається просто "Українська правда" (раніше – "УП. Стрічка"). На каналі "УП. Кляті питання" ви можете дізнатися про важливі тексти УП. А якщо хочете збагатитися духовно – почитайте канал нашого культурного відділу.

10/24 Яке місто найдовше знімали воєнні кореспонденти УП? Авдіївку Воєнні кореспонденти УП Ольга Кириленко та Дмитро Ларін працювали у найгарячіших точках і привезли понад сотню болісних та чесних репортажів про війну. Але Бахмут вони знімали найдовше – від травня 2022 року до квітня 2023-го. На сайті та ютубі УП можна подивитися близько 30 матеріалів з міста , оборона якого тривала понад рік. А в Авдіївці Оля і Дмитро якось пробили одразу два колеса, наїхавши на яму на обстрілюваній дорозі. Бахмут Воєнні кореспонденти УП Ольга Кириленко та Дмитро Ларін працювали у найгарячіших точках і привезли понад сотню болісних та чесних репортажів про війну. Але Бахмут вони знімали найдовше – від травня 2022 року до квітня 2023-го. На сайті та ютубі УП можна подивитися близько 30 матеріалів з міста , оборона якого тривала понад рік. А в Авдіївці Оля і Дмитро якось пробили одразу два колеса, наїхавши на яму на обстрілюваній дорозі. Соледар Воєнні кореспонденти УП Ольга Кириленко та Дмитро Ларін працювали у найгарячіших точках і привезли понад сотню болісних та чесних репортажів про війну. Але Бахмут вони знімали найдовше – від травня 2022 року до квітня 2023-го. На сайті та ютубі УП можна подивитися близько 30 матеріалів з міста , оборона якого тривала понад рік. А в Авдіївці Оля і Дмитро якось пробили одразу два колеса, наїхавши на яму на обстрілюваній дорозі. Часів Яр Воєнні кореспонденти УП Ольга Кириленко та Дмитро Ларін працювали у найгарячіших точках і привезли понад сотню болісних та чесних репортажів про війну. Але Бахмут вони знімали найдовше – від травня 2022 року до квітня 2023-го. На сайті та ютубі УП можна подивитися близько 30 матеріалів з міста , оборона якого тривала понад рік. А в Авдіївці Оля і Дмитро якось пробили одразу два колеса, наїхавши на яму на обстрілюваній дорозі. Слов'янськ Воєнні кореспонденти УП Ольга Кириленко та Дмитро Ларін працювали у найгарячіших точках і привезли понад сотню болісних та чесних репортажів про війну. Але Бахмут вони знімали найдовше – від травня 2022 року до квітня 2023-го. На сайті та ютубі УП можна подивитися близько 30 матеріалів з міста , оборона якого тривала понад рік. А в Авдіївці Оля і Дмитро якось пробили одразу два колеса, наїхавши на яму на обстрілюваній дорозі.

11/24 Що можуть отримати читачі тільки після річної підписки на Клуб УП? Можливість запропонувати УП тему для матеріалу Є два види підписки на Клуб УП – щомісячна (від 250 грн) і річна (від 1000 грн). Усі члени клубу отримують листи від редактора, можуть безплатно приходити на наші заходи та записи програм, пропонувати теми матеріалів і просто кликати журналістів на каву. Але тільки ті учасники клубу УП, які оформили річну підписку, можуть отримати наш мерч – футболку з Дон Кіхотом і пін. Зараз ми саме шукаємо +500 підписників до клубу. Вривайтеся! Футболку з Дон Кіхотом та пін УП Є два види підписки на Клуб УП – щомісячна (від 250 грн) і річна (від 1000 грн). Усі члени клубу отримують листи від редактора, можуть безплатно приходити на наші заходи та записи програм, пропонувати теми матеріалів і просто кликати журналістів на каву. Але тільки ті учасники клубу УП, які оформили річну підписку, можуть отримати наш мерч – футболку з Дон Кіхотом і пін. Зараз ми саме шукаємо +500 підписників до клубу. Вривайтеся! Побачення з Романом Кравцем в офісі Є два види підписки на Клуб УП – щомісячна (від 250 грн) і річна (від 1000 грн). Усі члени клубу отримують листи від редактора, можуть безплатно приходити на наші заходи та записи програм, пропонувати теми матеріалів і просто кликати журналістів на каву. Але тільки ті учасники клубу УП, які оформили річну підписку, можуть отримати наш мерч – футболку з Дон Кіхотом і пін. Зараз ми саме шукаємо +500 підписників до клубу. Вривайтеся! Побачення з Паном Романом у Львові Є два види підписки на Клуб УП – щомісячна (від 250 грн) і річна (від 1000 грн). Усі члени клубу отримують листи від редактора, можуть безплатно приходити на наші заходи та записи програм, пропонувати теми матеріалів і просто кликати журналістів на каву. Але тільки ті учасники клубу УП, які оформили річну підписку, можуть отримати наш мерч – футболку з Дон Кіхотом і пін. Зараз ми саме шукаємо +500 підписників до клубу. Вривайтеся!

14/24 Чому УП не створює пейволл – платний доступ до контенту? Це технічно неможливо Ми хочемо залишити "Українську правду" доступною для всіх. Приєднавшись до Клубу УП , ви можете допомогти нам це зберегти Не любимо зміни Ми хочемо залишити "Українську правду" доступною для всіх. Приєднавшись до Клубу УП , ви можете допомогти нам це зберегти Наш свідомий вибір – залишити "Українську правду" доступною для всіх Ми хочемо залишити "Українську правду" доступною для всіх. Приєднавшись до Клубу УП , ви можете допомогти нам це зберегти

15/24 В який період існування "Української правди" її читало найбільше користувачів? Під час Помаранчевої Революції У перші 30 днів від початку великої війни наші матеріали набрали 900 мільйонів переглядів – рекордний показник серед усіх українських видань. Другим піком в історії сайту був лютий-березень 2014 року – у розпал Революції Гідності нас читали понад 300 млн людей. Нині "Українську правду" читає 1-1.5 мільйона унікальних користувачів кожної доби. Під час Революції Гідності У перші 30 днів від початку великої війни наші матеріали набрали 900 мільйонів переглядів – рекордний показник серед усіх українських видань. Другим піком в історії сайту був лютий-березень 2014 року – у розпал Революції Гідності нас читали понад 300 млн людей. Нині "Українську правду" читає 1-1.5 мільйона унікальних користувачів кожної доби. Одразу після початку повномасштабної війни У перші 30 днів від початку великої війни наші матеріали набрали 900 мільйонів переглядів – рекордний показник серед усіх українських видань. Другим піком в історії сайту був лютий-березень 2014 року – у розпал Революції Гідності нас читали понад 300 млн людей. Нині "Українську правду" читає 1-1.5 мільйона унікальних користувачів кожної доби.

16/24 Які з цих імен НЕ належать котам журналістів УП? Лапа, Юкі, Лея Наша команда вміє креативити, коли йдеться про імена. Тому Оля Кириленко назвала Кошеням свого собаку породи коргі, а Роман Романюк дав своєму фокстер'єру ім’я Кіт. До речі, це він на фото. Усі інші імена – котячі. Кошеня, Кіт Наша команда вміє креативити, коли йдеться про імена. Тому Оля Кириленко назвала Кошеням свого собаку породи коргі, а Роман Романюк дав своєму фокстер'єру ім’я Кіт. До речі, це він на фото. Усі інші імена – котячі. Котя, Сімба, Сара Наша команда вміє креативити, коли йдеться про імена. Тому Оля Кириленко назвала Кошеням свого собаку породи коргі, а Роман Романюк дав своєму фокстер'єру ім’я Кіт. До речі, це він на фото. Усі інші імена – котячі. Хаймарс, Жмурік Наша команда вміє креативити, коли йдеться про імена. Тому Оля Кириленко назвала Кошеням свого собаку породи коргі, а Роман Романюк дав своєму фокстер'єру ім’я Кіт. До речі, це він на фото. Усі інші імена – котячі. Мотря, Міроша Наша команда вміє креативити, коли йдеться про імена. Тому Оля Кириленко назвала Кошеням свого собаку породи коргі, а Роман Романюк дав своєму фокстер'єру ім’я Кіт. До речі, це він на фото. Усі інші імена – котячі.

17/24 А як звати собак команди УП? Габріель, Густав, Грім, Стьюї, Айс Усі варіанти! Редакція Української правди максимально дог-френдлі! Чотирилапі часто приходять в офіс і допомагають нам працювати. А на фото – той-пудель Габріель, домашня улюблениця головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої. Барі, Берта, Дунай, Сара, Тобік Усі варіанти! Редакція Української правди максимально дог-френдлі! Чотирилапі часто приходять в офіс і допомагають нам працювати. А на фото – той-пудель Габріель, домашня улюблениця головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої. Кекс, Еклер, Грєнка, Чіно Усі варіанти! Редакція Української правди максимально дог-френдлі! Чотирилапі часто приходять в офіс і допомагають нам працювати. А на фото – той-пудель Габріель, домашня улюблениця головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої. Дора, Моніка, Корд, Йолдаш Усі варіанти! Редакція Української правди максимально дог-френдлі! Чотирилапі часто приходять в офіс і допомагають нам працювати. А на фото – той-пудель Габріель, домашня улюблениця головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої. Міша, Лакі, Цмокі-Цмокі, По Усі варіанти! Редакція Української правди максимально дог-френдлі! Чотирилапі часто приходять в офіс і допомагають нам працювати. А на фото – той-пудель Габріель, домашня улюблениця головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої. Усі варіанти Усі варіанти! Редакція Української правди максимально дог-френдлі! Чотирилапі часто приходять в офіс і допомагають нам працювати. А на фото – той-пудель Габріель, домашня улюблениця головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої.

19/24 Коли щодня виходить головний текст на УП? 00:00 Хто швидше прокинувся, той швидше дізнається Правду. Ми знаємо, що наші читачі бувають жайворонками, тому з раннього ранку ділимося найважливішим – текстом. 05:30 Хто швидше прокинувся, той швидше дізнається Правду. Ми знаємо, що наші читачі бувають жайворонками, тому з раннього ранку ділимося найважливішим – текстом. 07:00 Хто швидше прокинувся, той швидше дізнається Правду. Ми знаємо, що наші читачі бувають жайворонками, тому з раннього ранку ділимося найважливішим – текстом. 09:30 Хто швидше прокинувся, той швидше дізнається Правду. Ми знаємо, що наші читачі бувають жайворонками, тому з раннього ранку ділимося найважливішим – текстом.

20/24 Якого з цих проєктів немає на YouTube-каналі "Української правди"? "Вечір Середи" У нас немає шоу "Роман+Роман", зате є ток-шоу УП2, яке ведуть журналісти Роман Романюк і Роман Кравець! Також під час великої війни ми запустили на каналі ток-шоу УП, "Вечір Середи", "Дивись", "УП. Підсумки", "УП. Фронтлайн" та інші цікаві рубрики. Не забудьте підписатися на канал "Дивись" У нас немає шоу "Роман+Роман", зате є ток-шоу УП2, яке ведуть журналісти Роман Романюк і Роман Кравець! Також під час великої війни ми запустили на каналі ток-шоу УП, "Вечір Середи", "Дивись", "УП. Підсумки", "УП. Фронтлайн" та інші цікаві рубрики. Не забудьте підписатися на канал "УП. Підсумки" У нас немає шоу "Роман+Роман", зате є ток-шоу УП2, яке ведуть журналісти Роман Романюк і Роман Кравець! Також під час великої війни ми запустили на каналі ток-шоу УП, "Вечір Середи", "Дивись", "УП. Підсумки", "УП. Фронтлайн" та інші цікаві рубрики. Не забудьте підписатися на канал "УП2" У нас немає шоу "Роман+Роман", зате є ток-шоу УП2, яке ведуть журналісти Роман Романюк і Роман Кравець! Також під час великої війни ми запустили на каналі ток-шоу УП, "Вечір Середи", "Дивись", "УП. Підсумки", "УП. Фронтлайн" та інші цікаві рубрики. Не забудьте підписатися на канал Роман+Роман У нас немає шоу "Роман+Роман", зате є ток-шоу УП2, яке ведуть журналісти Роман Романюк і Роман Кравець! Також під час великої війни ми запустили на каналі ток-шоу УП, "Вечір Середи", "Дивись", "УП. Підсумки", "УП. Фронтлайн" та інші цікаві рубрики. Не забудьте підписатися на канал

21/24 Коли з’явився проєкт УП під назвою "Українська правда. Життя"? У 2000 році Проєкт медіагрупи УП під назвою "Українська правда. Життя" з’явився на світ у 2007 році! Сайт про життя, суспільство, здоров’я та подорожі ще "неповнолітній" – йому лише 17 років. Водночас проєкт "ТаблоID" про зіркове життя був заснований у вересні 2005 року, а "Економічна правда" про економіку та бізнес – у 2006-му. У 2005 році Проєкт медіагрупи УП під назвою "Українська правда. Життя" з’явився на світ у 2007 році! Сайт про життя, суспільство, здоров’я та подорожі ще "неповнолітній" – йому лише 17 років. Водночас проєкт "ТаблоID" про зіркове життя був заснований у вересні 2005 року, а "Економічна правда" про економіку та бізнес – у 2006-му. У 2007 році Проєкт медіагрупи УП під назвою "Українська правда. Життя" з’явився на світ у 2007 році! Сайт про життя, суспільство, здоров’я та подорожі ще "неповнолітній" – йому лише 17 років. Водночас проєкт "ТаблоID" про зіркове життя був заснований у вересні 2005 року, а "Економічна правда" про економіку та бізнес – у 2006-му. У 2013 році Проєкт медіагрупи УП під назвою "Українська правда. Життя" з’явився на світ у 2007 році! Сайт про життя, суспільство, здоров’я та подорожі ще "неповнолітній" – йому лише 17 років. Водночас проєкт "ТаблоID" про зіркове життя був заснований у вересні 2005 року, а "Економічна правда" про економіку та бізнес – у 2006-му.

22/24 Як звати третього члена екіпажу наших воєнних кореспондентів? Назарій Віднедавна Ольга Кириленко та Дмитро Ларін уже не їздять фільмувати війну вдвох. Вірний супровідник Олі та Дмитра у поїздках на фронт – пес Кошеня! Цей "воєнкоргі" вже їздив у три відрядження, а в передостанній раз – працював у Часовому Яру. Роман Віднедавна Ольга Кириленко та Дмитро Ларін уже не їздять фільмувати війну вдвох. Вірний супровідник Олі та Дмитра у поїздках на фронт – пес Кошеня! Цей "воєнкоргі" вже їздив у три відрядження, а в передостанній раз – працював у Часовому Яру. Олег Віднедавна Ольга Кириленко та Дмитро Ларін уже не їздять фільмувати війну вдвох. Вірний супровідник Олі та Дмитра у поїздках на фронт – пес Кошеня! Цей "воєнкоргі" вже їздив у три відрядження, а в передостанній раз – працював у Часовому Яру. Кошеня Віднедавна Ольга Кириленко та Дмитро Ларін уже не їздять фільмувати війну вдвох. Вірний супровідник Олі та Дмитра у поїздках на фронт – пес Кошеня! Цей "воєнкоргі" вже їздив у три відрядження, а в передостанній раз – працював у Часовому Яру.