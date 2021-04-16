Як добре ви знаєте "Українську правду"? ТЕСТ до 24-річчя
ОНОВЛЕНО 16.04.2024
16 квітня 2000 року почалася історія онлайн-видання "Українська правда".
Першими публікаціями на "Українській правді" були кілька передруків статей Георгія Гонгадзе з газети "Грані" та дві його ж колонки.
Перша – "Українська весна Мадлен Олбрайт" – про беззубість і прислужництво журналістів під час ефіру з держсекретаркою США. Друга – "Белоруїна" – про той самий дух радянщини й лицемірства, який відроджував у країні режим Кучми.
Уявити публікування чогось подібного у державних або загальнонаціональних медіа в тогочасній Україні було неможливо. І саме це стало однією з причин, які спонукали Георгія Гонгадзе і Олену Притулу заснувати новинний сайт.
За 24 роки існування видання в Україні змінилося 5 президентів, 18 прем’єр-міністрів, 15 голів Верховної Ради та 9 скликань парламенту. Сталося дві революції, окупація Криму, російсько-українська війна на Сході та повномасштабна війна РФ проти України.
Увесь цей час, кожного дня, УП розповідає читачам про те, що відбувається в Україні та світі. Деякі члени команди долучилися до війська. Хтось регулярно привозить репортажі з фронту, розповідає історії наших героїв, пише про економіку, здоров’я чи мистецтво.
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