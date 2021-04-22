Дипломи та дисертації за хабарі: в Україні створили платформу про корупцію в освіті

Нещодавно журналістка Олеся Яремчук опублікувала в "Українській правді. Життя" свою історію про захист дисертації та корупцію навколо цього процесу.

Після розголосу матеріалу активісти створили в Україні громадську ініціативу OsvitaLeaks.

Проєкт збиратиме історії про факти корупції в освіті, а також фіксуватиме факти академічної недоброчесності у інституціях і вишах.

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На сторінці проєкту у соцмережі зазначено, що до його створення долучилися фахівці з різних сфер: науковці, викладачі, журналісти, працівники ІТ-галузі.

Фото HayDmitriy/Depositphotos

"Вас схиляли заплатити хабар під час вступу до вишу, складання заліку чи іспиту?

Ви не могли захистити курсову, дипломну роботу, кандидатську чи докторську дисертацію через корупцію?

Розкажіть нам свою історію.

Ви можете зберігати анонімність, можете відкрити свої ім'я та прізвище для загалу або ж зробити їх видимими лише для модераторів сайту та експертів.

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Опишіть у подробицях, хто, коли, де і в яких обставинах вимагав від вас хабар, знущався чи принижував.

Завантажте дані, які можуть підтвердити правдивість вашої історії: аудіозаписи, документи, розповіді людей, які були свідками вашої ситуації тощо", – закликають в OsvitaLeaks.

За словами організаторів, історії будуть опубліковані чи передані у правоохоронні органи лише за згодою автора.

Вони також запевняють, що згодом корупціонери будуть покарані.

"Коли відчиниться вікно можливостей, "OsvitaLeaks" будуть готові.

Ми використаємо всі зібрані матеріали для того, щоб цих осіб засудили та покарали, – чи надамо в чесний суд, чи покладемо на стіл чесного міністра.

Колись цей момент настане. І нікому злочин не зійде з рук", – запевняють автори проєкту.

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