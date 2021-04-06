Жінка вперше пройшла жорсткий відбір на курс українських Сил спецоперацій

Військовослужбовиця вперше пройшла відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України.

Жінці вдалося пройти виснажливу двотижневу селекцію з сильними фізичними та моральними навантаженнями, повідомляє Навчально-тренувальний центр ССО.

До цього часу, починаючи з 2016 року, ніхто з кандидаток так і не зміг пройти відбір, зазначають у центрі.

"З 2016 року були спроби кандидаток із середовища "спеціального призначення" і "великої армії" пройти відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій ЗС України.

Незалежно від статі, щоб досягнути цієї мети, курсант має знайти в собі сили і з’єднати всеціло дух, інтелект і фізичну вправність.

До сьогоднішнього дня виклик здолати виснажливий двотижневий відбір ставав непереборним", – йдеться в повідомленні центру.

Як кандидати проходять випробування, можна побачити у документальному фільмі "Гарт Сталевих".

Нагадаємо, Сили спецоперацій створили у 2016 році. Серед їхніх функцій – проведення спецрозвідки, психологічних операцій та рейдів, знищення груп противника малими загонами, диверсії, антитерористична діяльність тощо.

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