Українка стане однією з перших жінок-арбітрів, які судитимуть матчі чемпіонату світу серед чоловіків

Уперше в історії чемпіонат світу з футболу серед чоловіків судитимуть арбітри-жінки й українка Катерина Монзуль стане однією з них.

Монзуль призначили на матч відбору Чемпіонату світу-2022 між збірними Австрії та Фарерських островів, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Випередить Катерину лише на добу француженка Стефані Фраппар, яка судитиме поєдинок між збірними Нідерландів і Латвії 27 березня в Амстердамі.

Гра між Австрією і Фарерськими островами відбудеться 28 березня. Початок матчу – о 21:45 за київським часом.

Катерина Монзуль. Фото: пресслужба УАФ

"Хоча вони вже працювали на кількох важливих поєдинках у чоловічих змаганнях, уперше проводити кваліфікацію чемпіонату світу є особливою подією, і тут є чим пишатися.

Фраппар і Монзуль дуже багато працювали останніми роками, і ці призначення є визнанням їхньої чудової роботи", – розповів голова Комітету арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна.

Катерина Монзуль, яка працювала у фіналі чемпіонату світу серед жінок 2015 року, проводить багато матчів у Прем'єр-лізі України. ЇЇ часто запрошують на єврокубкові турніри та змагання національних збірних.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".