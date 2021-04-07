У Києві відкрили онлайн-клуб для татів, які хочуть бути більш усвідомленими батьками

У Києві відкрили віртуальний клуб "Tatohub.Київ" для татів, які хочуть бути більш залученими та усвідомленими батьками, розподіляти побутові справи та піклування за дітьми зі своїми партнерками чи дружинами.

"Гендерні стереотипи ще міцно сидять у свідомості наших людей. Проект "Tatohub. Київ" відкриває можливості для чоловіків змінити свої звички, брати більшу відповідальність за виховання дітей, домашні справи та спільне дозвілля", – розповіла зазначила заступниця голови КМДА, уповноважена з питань гендерної рівності Марина Хонда.

На "Tatohub. Київ":

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розміщуватимуть відео про партнерські стосунки, догляд, виховання та проведення змістовного дозвілля з дітьми, рівномірний розподіл домашньої праці, шкідливість гендерних стереотипів;

будуть онлайн-курси (5-6 занять) та окремі тематичні вебінари для татів із партнерських стосунків та створення довірливих відносин із дітьми, дитячої психології, сексуальної освіти, недопустимості домашнього насильства, неконфліктної комунікації, управління стресом;

можна буде спілкуватися на бажані теми між татами за модерації чоловіків-психологів;

будуть афіші про заходи для сімей із дітьми тощо;

будуть інтерв’ю та подкасти із публічними татами, зокрема, із досвідом декретної відпустки;

проведення "живих" заходів (День сім’ї, День батька) тощо.

Фото: SashaKhalabuzar/Depositphotos

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