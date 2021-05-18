Понад 40% українців не готові отримати щеплення проти COVID-19. Опитування

42% населення не готові вакцинуватися проти коронавірусу, коли вакцина буде доступною.

При цьому 18% опитаних однозначно готові отримати щеплення.

Такими є результати дослідження проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у період 13-21 березня 2021 року.

Найчастіше готові вакцинуватися люди старше 51 року – 22%.

Фото Соціологічна група "Рейтинг"

А більш ніж половина респондентів віком 18-35 років (51%) не готові вакцинуватися зовсім.

Серед тих, хто хоче отримати щеплення проти коронавірусу, половинна віддають перевагу міжнародно визнаній вакцині, виготовленій в Європі або США.

При цьому 17% готові вакцинуватися будь-якою доступною вакциною.

Найменше опитані довіряють препаратам, виробленим в Індії та Китаї.

Фото Соціологічна група "Рейтинг"

Загалом станом на березень 2021 року 60% опитаних вважають епідемію коронавірусною загрозливою.

Більш небезпечним коронавірус вважають жінки (33%), ніж чоловіки (18%).

При цьому загрозу від коронавірусу більше відчувають люди старшого віку.

69% вважають, що найбільше негативних наслідків коронавірус може завдати здоров'ю.

Щодо подолання епідемії в країні, то 9% опитаних повністю схвалюють кроки Міністерства охорони здоров'я.

При цьому 36% – не схвалюють зовсім.

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 21 березня 2021 року.

Всього було опитано 2400 жителів України віком 18 років і старше.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 95% не перевищує 2%.

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