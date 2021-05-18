Понад 40% українців не готові отримати щеплення проти COVID-19. Опитування

42% населення не готові вакцинуватися проти коронавірусу, коли вакцина буде доступною.
При цьому 18% опитаних однозначно готові отримати щеплення.
Такими є результати дослідження проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у період 13-21 березня 2021 року.
Найчастіше готові вакцинуватися люди старше 51 року – 22%.
|Фото Соціологічна група "Рейтинг"
А більш ніж половина респондентів віком 18-35 років (51%) не готові вакцинуватися зовсім.
Серед тих, хто хоче отримати щеплення проти коронавірусу, половинна віддають перевагу міжнародно визнаній вакцині, виготовленій в Європі або США.
При цьому 17% готові вакцинуватися будь-якою доступною вакциною.
Найменше опитані довіряють препаратам, виробленим в Індії та Китаї.
|Фото Соціологічна група "Рейтинг"
Загалом станом на березень 2021 року 60% опитаних вважають епідемію коронавірусною загрозливою.
Більш небезпечним коронавірус вважають жінки (33%), ніж чоловіки (18%).
При цьому загрозу від коронавірусу більше відчувають люди старшого віку.
69% вважають, що найбільше негативних наслідків коронавірус може завдати здоров'ю.
Щодо подолання епідемії в країні, то 9% опитаних повністю схвалюють кроки Міністерства охорони здоров'я.
При цьому 36% – не схвалюють зовсім.
Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 21 березня 2021 року.
Всього було опитано 2400 жителів України віком 18 років і старше.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 95% не перевищує 2%.
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