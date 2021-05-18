Понад 40% українців не готові отримати щеплення проти COVID-19. Опитування

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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18 травня 2021

42% населення не готові вакцинуватися проти коронавірусу, коли вакцина буде доступною. 

При цьому 18% опитаних однозначно готові отримати щеплення. 

Такими є результати дослідження проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у період  13-21 березня 2021 року. 

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Найчастіше готові вакцинуватися люди старше 51 року – 22%.

 Фото Соціологічна група "Рейтинг"

А більш ніж половина респондентів віком 18-35 років (51%) не готові вакцинуватися зовсім. 

Серед тих, хто хоче отримати щеплення проти коронавірусу, половинна віддають перевагу міжнародно визнаній вакцині, виготовленій в Європі або США. 

При цьому 17% готові вакцинуватися будь-якою доступною вакциною. 

Найменше опитані довіряють препаратам, виробленим в Індії та Китаї. 

 Фото Соціологічна група "Рейтинг"

Загалом станом на березень 2021 року 60% опитаних вважають епідемію коронавірусною загрозливою. 

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Більш небезпечним коронавірус вважають жінки (33%), ніж чоловіки (18%). 

При цьому загрозу від коронавірусу більше відчувають люди старшого віку.

69% вважають, що найбільше негативних наслідків коронавірус може завдати здоров'ю. 

Щодо подолання епідемії в країні, то 9% опитаних повністю схвалюють кроки Міністерства охорони здоров'я.

При цьому 36% – не схвалюють зовсім. 

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 21 березня 2021 року.

Всього було опитано 2400 жителів України віком 18 років і старше. 

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 95% не перевищує 2%.

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