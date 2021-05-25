Депутати пропонують давати до 6 років за викрадення дитини одним із батьків

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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25 травня 2021

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який пропонує встановити відповідальність за викрадення дитини одним з батьків та обмежити або позбавити волі за вчинений злочин до 6 років.

Текст проєкту №5549 розмістили на сайті ВР. Законопроект пропонує відповідні зміни до статті 146 Кримінального кодексу України. 

В Україні існує кримінальна відповідальність за викрадення людини, однак, якщо дитину забрав хтось із батьків дитини, його не можуть притягнути до відповідальності.

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Причина у тому, що викрадення власної дитини не вважається протиправною дією.

"Тому і відсутні статистичні дані, щодо кількості випадків викрадення дитини одним із батьків, а також переховування дитини одним із батьків від іншого, перешкоджання або і повна заборона спілкуватись з дитиною другому із батьків", – йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Фото: luislouro/Depositphotos

Автори документа опираться на зарубіжний досвід. 

Вони зазначають, що у багатьох країнах світу, зокрема, у Канаді та багатьох штатах США, самочинна зміна місця проживання дитини без згоди іншого з батьків, з яким проживає дитина, є її викраденням і, відповідно, кримінальним злочином.

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