Вчителі звернулися до поліції через учня, який їх цькує та зриває уроки

На Херсонщині вчителі звернулися до поліції через булінг з боку школяра.

Колектив школи в містечку Комишани поскаржився правоохоронцям, що учень 8 класу регулярно принижує вчителів та зриває уроки.

Крім того, хлопчик також ображає інших дітей.

Про інцидент повідомили у поліції Херсонської області.

Фото SIphotography/Depositphotos

Правоохоронці поспілкувалися з дітьми та працівниками навчального закладу.

За словами освітян, під час уроків хлопчик агресивно поводиться та постійно висловлюється нецензурною лайкою.

У поліції повідомили, що родина хлопчика перебуває на обліку, як неблагодійна.

"Мати учня не може дати йому ради. З її слів, хлопчик так само поводиться й вдома", – додають у Нацполіції.

Правоохоронці склали на матір хлопчика адміністративний протокол за ст. 173-4 КУпАП "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу".

Стаття передбачає накладення штрафу на батьків в розмірі від 850 до 1700 гривень, або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

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