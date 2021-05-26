Вчителі звернулися до поліції через учня, який їх цькує та зриває уроки

На Херсонщині вчителі звернулися до поліції через булінг з боку школяра.
Колектив школи в містечку Комишани поскаржився правоохоронцям, що учень 8 класу регулярно принижує вчителів та зриває уроки.
Крім того, хлопчик також ображає інших дітей.
Про інцидент повідомили у поліції Херсонської області.
|Фото SIphotography/Depositphotos
Правоохоронці поспілкувалися з дітьми та працівниками навчального закладу.
За словами освітян, під час уроків хлопчик агресивно поводиться та постійно висловлюється нецензурною лайкою.
У поліції повідомили, що родина хлопчика перебуває на обліку, як неблагодійна.
"Мати учня не може дати йому ради. З її слів, хлопчик так само поводиться й вдома", – додають у Нацполіції.
Правоохоронці склали на матір хлопчика адміністративний протокол за ст. 173-4 КУпАП "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу".
Стаття передбачає накладення штрафу на батьків в розмірі від 850 до 1700 гривень, або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.
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