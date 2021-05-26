Вчителі звернулися до поліції через учня, який їх цькує та зриває уроки

Дарія Поперечна УП.Життя
3593
26 травня 2021

На Херсонщині вчителі звернулися до поліції через булінг з боку школяра.

Колектив школи в містечку Комишани поскаржився правоохоронцям, що учень 8 класу регулярно принижує вчителів та зриває уроки. 

Крім того, хлопчик  також ображає інших дітей. 

Про інцидент повідомили у поліції Херсонської області. 

 Фото SIphotography/Depositphotos

Правоохоронці поспілкувалися з дітьми та працівниками навчального закладу.

За словами освітян, під час уроків хлопчик агресивно поводиться та постійно висловлюється нецензурною лайкою. 

У поліції повідомили, що родина хлопчика перебуває на обліку, як неблагодійна. 

"Мати учня не може дати йому ради. З її слів, хлопчик так само поводиться й вдома", – додають у Нацполіції.

Правоохоронці склали на матір хлопчика адміністративний протокол за ст. 173-4 КУпАП "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу".

Стаття передбачає накладення штрафу на батьків в розмірі від 850 до 1700 гривень, або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Вас також може зацікавити:

Директорка ліцею, яка ображала учнів за одяг та целюліт, вибачилася за булінг

5 ознак того, що дитина страждає від онлайн-булінгу. Поради для батьків

В Україні підлітка вперше покарали за цькування вчителя

Закон про цькування і штрафи за такі дії. Чому це стосується не лише шкіл

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".


powered by lun.ua
 190
Здоров'я

Як зберегти стабільний емоційний стан під час карантину: 5 порад психолога

За підтримки корпорації "Біосфера"
 5264
Здоров'я

Якими вакцинами від COVID-19 щеплюватимуть українців: ефективність, безпечність, протипоказання та принцип дії

Катерина Хорощак
 2637
Здоров'я

Стоматолог для дитини: якими мають бути візит до зубного лікаря та догляд молочних зубів

Наталiя Бушковська