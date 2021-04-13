Директорка ліцею, яка ображала учнів за одяг та целюліт, вибачилася за булінг

Директорка Соснівського ліцею №2 Наталія Щербань, яка цькувала підлітків у школі за їхній зовнішній вигляд, вибачилася за свої некоректні висловлювання у Facebook.

Водночас директорка назвала свої образливі висловлювання до старшокласників "настановами".

"Дорогі друзі! В час Великого Посту та напередодні Великодня я вирішила вибачитись перед дітьми, які мої настанови сприйняли як особисті образи.

Реклама:

Я люблю нашу школу, колектив учителів і Вас, дорогі діти! Нехай Господь дарує нам свою доброту і радість Світлого Воскресіння", – написала Щербань.

Нагадаємо, директорка дорікала підліткам за бантики на одязі, штани із діркою та целюліт.

Вчителька здивувалась, чому школярка прийшли до школи в штанах, якщо "на вулиці уже тепло".

"Чого в робочих штанях? Вже не обтягнуті – вже робочі. Понятно, дєвки, готуєтесь збирати малину і клубніку", – сказала директорка.

Також вчителька вказала одній із школярок на целюліт, який "некрасиво виріс" і зауважила, що не пустить учнів до школи, поки ті не приведуть себе до ладу.

Згодом поліція склала протокол на директорку ліцею за статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення – булінг учасника освітнього процесу.

Реклама:

Стаття передбачає накладення штрафу від 850 до 1700 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Наразі матеріали скеровані на розгляд суду.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".