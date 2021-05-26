В Україні створять мережу симуляційних центрів для підготовки студентів-медиків 

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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26 травня 2021

В Україні відкриють шість симуляційних центрів для підготовки студентів-медиків.  

Лабораторії міститимуть спеціальні манекени та прилади, на яких можна відпрацьовувати професійні навички в умовах наближених до роботи з реальними пацієнтами. 

Перший такий центр у травні відкрили у Львівській медичній академії імені Андрея Крупинського.

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Інші п’ять відкриються у:  

  • Рівненській медичній академії;
  • Тернопільському національному медичному університеті;
  • Буковинському державному медичному університеті;
  • Житомирському медичному інституті;
  • Харківському національному медичному університеті.  
 

Над відкриттям центрів працює команда україно-швейцарського проєкту "Розвиток медичної освіти" спільно з місцевою владою. 

На реалізацію львівського витратили близько 3,8 млн гривень. Загалом на всі шість центрів заплановано близько 15 млн грн.

"Ковідний час є непростим, студенти абсолютно не мають доступу до закладів охорони здоров'я.  

Саме в цьому центрі вони зможуть опанувати практичні навичками, набратися фахової компетентності", – пояснює необхідність такого центру ректор Львівської медичної академії ім. Андрея Крупинського Юрій Кривко

 

На базі лабораторії свої навички можуть удосконалювати сімейні лікарі та медсестри, працюючи в команді або окремо. 

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"Наша ціль – якісна та сучасна медична допомога на первинній ланці, що можлива завдяки посиленню освіти в Україні.

Тому ми з радістю презентуємо цю лабораторію, оснащену манекенами, відеокамерами, мікрофонами.

Це є важлива, але не єдина частина посилення якості навчання медиків", – зауважує Тетяна Степурко, керівниця проєктного офісу україно-швейцарського проєкту "Розвиток медичної освіти".

Крім того, ініціатива допоможе покращити систему оцінювання студентів-медиків.

За допомогою нового обладнання можна фіксувати процес виконання певних умінь, а також відстежити правильність їх виконання.

Симуляційний центр у Львові складається з трьох кімнат, які мають різне призначення:

1 кімната – для відпрацювання медичних навичок.

У ній містяться камери, мікрофони, а також медичне обладнання, штучні руки, ноги, сідниці, які можуть бути підключені до комп'ютера.

 

2 кімната – приміщення для інструктора. 

Звідки викладач надає інструкції студентам та керує навчальним процесом.

 

3 кімната –  для аналізу виконаної роботи. 

У цьому приміщенні студенти з викладачем переглядають записане відео своєї роботи. 

Аналізують, як вони виконували маніпуляції, виявляють помилки.

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