Українські полярники помітили "летючі" айсберги поблизу станції. ФОТО

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" помітили незвичне явище та сфотографували його: цілі велетенські айсберги та острови наче "зависли" в повітрі над поверхнею Південного океану.

Проте ці айсберги – не справжні, це – міражі, повідомляють Національному антарктичному науковому центрі.

"Це – міражі, такі ж, як можна побачити над розпеченим асфальтом автошляхів або пісками пустелі. Однак над водою океану такий міраж трапляється лише в полярних регіонах, і найчастіше саме довкола Антарктиди, адже тут холодне повітря з континенту має змогу виходити на відносно теплий, не скований кригою океан", – пояснюють науковці.

Міражі утворюються через аномальне заломлення світла в атмосфері. Окрім предметів, з'являються також їхні уявні зображення, пояснюють у центрі.

Фото: Оксана Савенко

Вони є результатом внутрішнього відбиття предметів в атмосфері.

"Тонкий прошарок гарячого повітря "залипає" над поверхнею, не встигаючи підніматися і перемішуватись – він діє, як криве дзеркало, іноді навіть наближуючи далекі предмети", – розповідають науковці.

Горизонт, який бачить спостерігач в цей час, є умовним, він лежить нижче справжнього.

Фото: Оксана Савенко

Чим більше контраст температури над океаном, тим нижче буде розташований умовний горизонт і утвориться товстіша смуга міражу.

Фото: Оксана Савенко

У центрі розповіли, в Антарктиці міражі можуть не відступати днями, а то й тижнями.

Фото: Оксана Савенко

"Добре все ж таки, що летючі айсберги це лише міраж, бо інакше, крім перегортання пінгвінів, нашим полярникам довелося б відганяти від станції ще й величезні шматки криги", – жартують науковці.

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