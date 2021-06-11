За 80 років на території України може зникнути 97% білок

До 2100 року в Україні може зникнути до 97% ареалу вивірки.

Територія може стати непридатною для життя білок через довготривалі зміни клімату.

Про це свідчить дослідження вчених "Української природоохоронної групи".

Вчені зауважують, що такі втати можуть негативно вплинути на стан екосистеми та життєдіяльність людини.

"Кожна комірка моделі, де зникнуть оптимальні кліматичні умови поширення вивірки, кожний відсоток втрат ареалу виду є і будуть свідченням порушення стану екосистем.

І ці порушення можуть спричинити значні, болісні для природи й людини втрати.

Такі зміни безумовно вплинуть на екосистемні послуги – ті, на які спирається життя і добробут людства" – пояснює експерт "Української природоохоронної групи" та співавтор дослідження Григорій Коломицев.

Фото Rajen1980/Depositphotos

Науковці змоделювали кілька сценаріїв поширення виду в кліматичних умовах, які відповідають найбільш актуальним сценаріям кліматичних змін до 2100 року в межах Східної Європи.

Якщо глобальна температура у світі зросте в межах 1,5°C до 2100 року, то на території України вдасться зберегти 49% ареалу білок.

Науковці зазначають, що це мінімальний і невідворотний вплив зміни клімату на поширення вивірки.

Якщо температура підвищиться на 1,8°C, то втрати сягатимуть уже 57%.

При розвитку найбільш негативного сценарію, який передбачає зростання середньої температури більше ніж на +2°С, очікується катастрофічне скорочення ареалу вивірки.

Втрати можуть сягати близько 97%.

Тоді від первинного, притаманного видові ареалу можуть залишитись лише острівці в межах гірських територій України.

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