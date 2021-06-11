За 80 років на території України може зникнути 97% білок

До 2100 року в Україні може зникнути до 97% ареалу вивірки.

Територія може стати непридатною для життя білок через довготривалі зміни клімату.

Про це свідчить дослідження вчених "Української природоохоронної групи".

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Вчені зауважують, що такі втати можуть негативно вплинути на стан екосистеми та життєдіяльність людини.

"Кожна комірка моделі, де зникнуть оптимальні кліматичні умови поширення вивірки, кожний відсоток втрат ареалу виду є і будуть свідченням порушення стану екосистем.

І ці порушення можуть спричинити значні, болісні для природи й людини втрати.

Такі зміни безумовно вплинуть на екосистемні послуги – ті, на які спирається життя і добробут людства" – пояснює експерт "Української природоохоронної групи" та співавтор дослідження Григорій Коломицев.

Фото Rajen1980/Depositphotos

Науковці змоделювали кілька сценаріїв поширення виду в кліматичних умовах, які відповідають найбільш актуальним сценаріям кліматичних змін до 2100 року в межах Східної Європи.

Якщо глобальна температура у світі зросте в межах 1,5°C до 2100 року, то на території України вдасться зберегти 49% ареалу білок.

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Науковці зазначають, що це мінімальний і невідворотний вплив зміни клімату на поширення вивірки.

Якщо температура підвищиться на 1,8°C, то втрати сягатимуть уже 57%.

При розвитку найбільш негативного сценарію, який передбачає зростання середньої температури більше ніж на +2°С, очікується катастрофічне скорочення ареалу вивірки.

Втрати можуть сягати близько 97%.

Тоді від первинного, притаманного видові ареалу можуть залишитись лише острівці в межах гірських територій України.

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