ВООЗ закликає країни припинити продаж диких тварин на ринках

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни припинити торгівлю живими дикими тваринами на продовольчих ринках.

За їхніми даними, дикі тварини можуть бути джерелом понад 70% нових інфекційних хвороб для людини.

Про це йдеться у рекомендаціях ВООЗ.

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Зокрема у організації застерігають, що потрібно зупинити торгівлю живими дикими тваринами видів ссавців для харчових цілей і розведення.

А також закрити секції ринків, де надаються такі послуги.

Фото Cebas1/Depositphotos

"Коли диких тварин тримають в клітках або загонах, забивають та розфасовують на відкритих ринках, ці зони заражаються біологічними рідинами, фекаліями та іншими відходами, підвищуючи ризик передачі патогенів робітникам і клієнтам і потенційно призводять до поширення патогенів серед інших тварин на ринку", – йдеться в повідомленні.

За словами прес-секретаря ВООЗ Фадели Чайб, рекомендації не нові, але COVID-19 знову привернув увагу до цієї загрози, з огляду на наслідки.

"Таке середовище (на ринках – УП) надає можливість вірусам тварин, включаючи коронавіруси, розмножуватися і поширюватися до нових господарів, включаючи людей", – зазначено в рекомендаціях ВООЗ.

У організації також зауважують, що більшість нових інфекційних захворювань, як гарячка Ласса, геморагічна гарячка Марбурга, вірус Ніпах та інші віруси походять з дикої природи.

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Нещодавно У ВООЗ назвали чотири ймовірні способи передачі коронавірусу людині.

Перше місце в списку зайняв шлях передачі коронавірусу від кажанів до людини через проміжну тварину.

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