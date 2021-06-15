Чому деякі маленькі собаки такі злі? Пояснює наука

Великі собаки, як-от ротвейлери і пітбулі, можуть здатися чи не найстрашнішими з представників свого виду.

Водночас маленькі породи насправді можуть бути більш агресивними, ніж багато хто з їхніх габаритних побратимів, пише LiveScience.

Так чому ж вони такі люті?

Реклама:

"Маленькі собаки вагою менше 9 кілограмів зазвичай більш реактивні", – розповідає Джеймс Серпелл, директор Центру взаємодії тварин і суспільства при Школі ветеринарної медицини Пенсильванського університету.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Applied Animal Behavior Science, де опитали власників більше 30 порід собак, такси, чихуахуа і джек-рассел-тер'єри намагаються вкусити найчастіше.

Інші види агресивної поведінки, які спостерігаються у маленьких собак, включають гарчання і напад. Є кілька теорій, що пояснюють, чому так відбувається.

Фото: peter77/Depositphotos

Теорія №1: маленькі собаки більш лякливі

За словами Серпелла, маленькі собаки можуть бути більш лякливими та з більшою ймовірністю будуть захищатися, тому що їм є чого побоюватися.

Теорія №2: на агресивну поведінку впливають власники собак Реклама:

З іншого боку, реактивність маленьких собак може бути результатом поведінки їхніх власників.

"Власники схильні інфантилізувати маленькі породи собак і думати про них як про безпорадних немовлят", – вважає експерт.

Власники домашніх тварин можуть надмірно захищати маленьких за розміром домашніх улюбленців, тому не можуть соціалізувати їх або навчити, як правильно реагувати на стресові ситуації.

Теорія №3: винна генетика

Агресія може бути закладена в еволюції цуценят.

"Якщо на вас нападе чихуахуа, наслідки будуть набагато менш значні, ніж якщо на вас нападає німецький дог або сибірський хаскі", – каже Серпелл.

Іншими словами, люди протягом тисячоліть, ймовірно, не турбувалися про те, щоб викорінити агресивну поведінку у маленьких собак, тому що наслідки від їхньої агресії не такі жахливі, як від злості великих.

Ця теорія підтверджується дослідженнями, які виявили зв'язок між агресивною поведінкою і геном фактора росту, який робить маленьких собак маленькими.

Маленькі собаки не просто більш агресивні.

За словами Серпелл, в порівнянні з великими собаками, маленькі зазвичай гірше переживають розлуку, більше гавкають і частіше пісяють в будинку.

Це підтверджує теорію про те, що генетика грає роль в екстремальній поведінці маленьких собак.

Вчені не впевнені, яка з теорій правильна, тому що ще детально не вивчили причини агресії маленьких собак. Усі теорії потенційно можуть зіграти свою роль.

Водночас деякі крихітні породи – виняток з правил. Одним із прикладів є порода Котон де Тулеар. Ця собака невелика, біла і пухнаста, схожа на бішон-фрізе.

"З якоїсь причини у цієї породи собак доволі стримана поведінка, але у неї також є проблеми зі здоров’ям.

Не зрозуміло, чи може це бути пов'язано з відсутністю якогось критичного генетичного фактора. Чи з тим, що вони просто більш нездорові і менш фізично здатні на сильну реакцію", – сказав Серпелл.

Розмір тіла може бути не єдиною характеристикою маленьких собак, яка асоціюється з агресією.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі PLOS One, породи собак з короткими ногами більш схильні боятися незнайомих собак і проявляти агресію.

Поки не зрозуміло, чому так відбувається, але про це варто пам'ятати, коли ви обираєте собаку.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".