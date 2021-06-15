"Це катастрофа": більшу частину серіалів на українських каналах крутять російською – мовний омбудсмен

Лише третину серіалів на п’ятьох провідних українських телеканалах демонструють українською мовою. Решта – йдуть російською.

Із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою, інші 29 – російською.

Відповідний аналіз провів секретаріат мовного омбудсмена Тараса Кременя упродовж з 1 по 7 червня 2021 року. До моніторингу увійшли 5 найбільш рейтингових телевізійних каналів: "1+1", "Інтер", "Україна", "СТБ" та "ICTV".

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Ситуацію з українськомовними серіалами у мовного омбудсмена називають катастрофою.

"Ми провели цей аналіз, щоб засвідчити реальну ситуацію на українському телебаченні щодо мови фільмів (зокрема телесеріалів) напередодні 16 липня 2021 року, коли набуває чинності норма мовного закону про обов’язковість їх трансляції державною мовою. Це – катастрофа", – вважає мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Тарас Кремінь. Фото: Катерина Хорощак

Ситуація на деяких телеканалах виглядає ще гіршою. Наприклад, "Інтер" та "1+1" транслюють лише по 1 телесеріалу українською мовою, на телеканалі "Україна" їх лише 2.

"Тому маємо усіма можливими засобами захистити право десятків мільйонів наших громадян дивитися фільми на українському телебаченні державною мовою та зупинити спроби проросійських сил відстрочити чи скасувати статтю 23 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", – наголосив Кремінь.

За словами мовного омбудсмена, дотримання 23-ї статті мовного закону значно збільшить частку української на телебаченні та допоможе телеканалам нарешті дотримуватися мовних квот, "не вдаючись до примітивних маніпуляцій, наприклад, називаючи рекламу прального порошку телепередачею".

Кремінь відкинув звинувачення про недостатність засобів для озвучення фільмів українською.

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"Хотів би наголосити, що окремі кабельні фільмові телеканали провідних медіа-груп вже давно ведуть трансляцію серіалів українською мовою 24 години на добу.

І тільки "поганим танцюристам" завжди щось заважає", – зауважив він.

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