Як перейти на українську. Лайфхаки від мовного омбудсмена

З 16 січня в Україні мають надавати послуги державною мовою.

У зв'язку з цим мовний омбудсмен Тарас Кремінь дав поради, які допоможуть поступово перейти на спілкування українською.

Ось 7 лайфхаків від мовного омбудсмена, які допоможуть спілкуватися українською.

📍 спілкуйтеся українською з рідними, друзями та навіть незнайомцями; 📍 оточіть себе українською всюди – читайте книги, дивіться фільми, слухайте музику; 📍 спілкуйтеся з носіями української, щоб вивчати нові слова та практикувати вимову, читайте історії людей, яким це вже вдалося; 📍 завжди говоріть українською в магазині, таксі, кав’ярні, вимагаючи дотримання вашого права на отримання інформації та послуг державною мовою; 📍 увімкніть українську на всіх електронних пристроях та в налаштуваннях програм, дописуйте українською в соцмережах; 📍 користуйтесь українськомовними версіями сайтів, шукайте українською в пошукових системах; 📍 заведіть нотатник для нових цікавих слів, фразеологізмів, крилатих висловів.

Викладачка української Оксана Чужа радить "прокачувати" українську мову так:

Говоріть ду-уже повільно

Експертка радить розтягувати слова, як п’яна людина.

"Поки проговорюєш одне слово, "підтягується" наступне.

Треба приготуватися, що це триватиме не день і не тиждень.

Буде мінімум три місяці дискомфортно. Буде відчуття "Я ідіот", "Не знаю слів"...", – зазначає Оксана Чужа.

Читайте вголос

"Коли я читаю якусь книжку, потім починаю говорити тими фразами, які прочитала у цій книзі. Тому дуже раджу читати вголос.

Своїм учням раджу читати все підряд, усе, що "іде" дочитати до кінця. Що не "йде" – кидати.

З української сучасної літератури – класика: Жадан, Андрухович, Забужко. Вони "смачні"", – каже експертка.

Записуйте себе

"Якщо не боїтеся записувати себе на камеру чи диктофон, записуйте себе, як ви говорите. Діалоги з кимось знайомим, наприклад, щоб потім переслухати", – радить Чужа.

Дивіться кіно, серіали, мультики українською

"Мультики – ідеально! "Свинку Пеппу" раджу передивитися українською. Там, по-перше, є уся лексика, потрібна у повсякденні, а, по-друге, там коротенькі серії. Мені подобаються "Тачки" українською, – каже експертка.

Раджу не стільки дивитися на конкретні фільми українською, скільки дивитися на перекладача".

Придивіться і до аудіокнижок.

Пишіть диктанти

Експертка радить писати диктанти Авраменка:

"Коли ти пишеш, обдумуєш кожне слово, у який свій контекст можеш його впихнути".

Ведіть щоденник

Оксана радить вести щодениик, і щодня туди щось записувати.

Так у вас є час подумати над текстом і словами, які в ньому використовуєте.

Читайте словники, особливо синонімів та антонімів

У багатьох буває: забув слово – і все, ступор. Що робити? Обходити це слово, підбирати синонім чи опис до нього, наприклад.

Дивіться Youtube-уроки

Правила не так просто запам’ятати. Можна, звісно, намагатися це зробити, але краще відкрити Youtube і шукати відео по конкретному правилу, радить експертка.

Нагадаємо, вимога щодо обслуговування державною мовою стосується не лише сфери торгівлі, а й надання освітніх, медичних та соціальних послуг.

Винятків небагато: лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін.

На "відсутність мови" згодом можна буде поскаржитися 10 регіональним представникам мовного омбудсмена.

Зараз скарги можна надсилати на адресу: 01001, м.Київ, провулок Музейний, 12 електронна адреса: kremin@kmu.gov.ua

Детально про вимоги до скарг можна прочитати за посиланням.

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