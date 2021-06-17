В Австралії мільйони павуків після повені покрили дороги суцільною павутиною

В Австралії мільйони павуків покрили павутиною дороги, дерева та поля поряд з містами, які нещодавно постраждали від повені.

Свідками такого незвичайного явища стали жителі регіону Гіпсленд у штаті Вікторія, повідомляють у ВВС.

Павутиння було схоже на суцільну пелену та заповнене павуками. У одному місці воно покрило понад кілометр дороги.

Павутина утворилася після кількох днів рясних дощів у регіоні.

Фото Керолін Кросслі

Ймовірно, що затоплені дороги заважали павукам пересуватися, тому вони шукали височини на дорожніх знаках, деревах та високій траві.

Фото Керолін Кросслі

За словами експертів, павуки мають таку тактику виживання, вона називається "політ на повітряній кулі".

Вони викидають шовкові нитки, щоб піднятися над землею.

Місцеві жителі сказали, що не налякалися такого явища. Навпаки, їм було приємно спостерігати за такою красою після жахливої погоди.

"Це не було страшно – це було красиво. Все було оповите цієї красивої тонкою павутиною, всі дерева і паркани", – розповіла одна з членів місцевої ради Керолін Кросслі.

За її словами, вона вже бачила подібне раніше, але не в такому масштабі.

Очікується, що пелена з павутиння розпадеться на цьому тижні.

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