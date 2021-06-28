Коли коти вважають себе господарями дому. ФОТО

Люди, у яких є коти знають, що чотирилапі часто поводяться, як господарі дому.
Вони можуть лягати, де їм хочеться, і будити своїх власників, коли заманеться.
Часто для котів створюють особливі умови в домі, щоб їм комфортно жилося.
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У Bored Panda зібрали кілька фото, які доводять, що коти відчувають себе справжніми королями.
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| Фото wolfie_smiles
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| Фото PM_ME_UR_FAVCOLOR
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| Фото HelpfulPhotograph185
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| Фото gracejulia38
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| Фото IsaacTowellComedy
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| Фото reddit.com
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| Фото Bry_in_the_sky
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| Фото beeberoni
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| Фото scarletcyanide
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| Фото british_boondog
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| Фото bbjackson
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| Фото cuppytron
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| Фото AlwaysLocal
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| Фото julcarls
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