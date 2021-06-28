Коли коти вважають себе господарями дому. ФОТО

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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28 червня 2021

Люди, у яких є коти знають, що чотирилапі часто поводяться, як господарі дому. 

Вони можуть лягати, де їм хочеться, і будити своїх власників, коли заманеться.

Часто для котів створюють особливі умови в домі, щоб їм комфортно жилося. 

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У Bored Panda зібрали кілька фото, які доводять, що коти відчувають себе справжніми королями.

 Фото wolfie_smiles
 Фото PM_ME_UR_FAVCOLOR
 Фото HelpfulPhotograph185
 Фото gracejulia38
 Фото IsaacTowellComedy
 Фото reddit.com
 Фото Bry_in_the_sky
 Фото beeberoni
 Фото scarletcyanide
 Фото british_boondog
 Фото bbjackson
 Фото cuppytron
 Фото AlwaysLocal
 Фото julcarls

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