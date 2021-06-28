Коли коти вважають себе господарями дому. ФОТО

Люди, у яких є коти знають, що чотирилапі часто поводяться, як господарі дому.

Вони можуть лягати, де їм хочеться, і будити своїх власників, коли заманеться.

Часто для котів створюють особливі умови в домі, щоб їм комфортно жилося.

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У Bored Panda зібрали кілька фото, які доводять, що коти відчувають себе справжніми королями.

Фото wolfie_smiles

Фото PM_ME_UR_FAVCOLOR

Фото HelpfulPhotograph185

Фото gracejulia38

Фото IsaacTowellComedy

Фото reddit.com

Фото Bry_in_the_sky

Фото beeberoni

Фото scarletcyanide

Фото british_boondog

Фото bbjackson

Фото cuppytron

Фото AlwaysLocal

Фото julcarls

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