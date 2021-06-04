Кличко розповів, чи будуть цьогоріч працювати пришкільні табори у Києві

Під час літніх канікул у Києві не працюватимуть пришкільні табори через епідеміологічну ситуацію.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко на своїй сторінці у соцмережі.

Але зауважив, що у червні всі заклади позашкільної освіти будуть працювати за графіком.

"Для дітей, крім гуртків, організували різні цікаві заходи – із дотриманням усіх карантинних норм", – додав Кличко.

За його словами наразі у столиці функціонує 42 заклади позашкільної освіти, які відвідують майже 80 тисяч дітей.

Крім того, у звичайному режимі продовжують працювати дитячі садочки.

Наразі 7 із них закрили на планові ремонти, але дітей перевели у садочки, що розташовані поруч.

Кличко також розповів, як проходить зовнішнє незалежне оцінювання у навчальних закладах Києва.

За його словами, 183 школи, визначені для проведення ЗНО, отримали необхідну кількість засобів для дезінфекції та індивідуального захисту.

"Перед початком кожного тестування учням і педагогам роблять температурний скринінг.

Також у кожній школі чергують медики, які можуть оперативно надати допомогу, якщо вона знадобиться", – розповів очільник Києва.

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