Кличко розповів, чи будуть цьогоріч працювати пришкільні табори у Києві 

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
1617
4 червня 2021

Під час літніх канікул у Києві не працюватимуть пришкільні табори через епідеміологічну ситуацію. 

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко на своїй сторінці у соцмережі. 

Але зауважив, що у червні всі заклади позашкільної освіти будуть працювати за графіком. 

Реклама:

"Для дітей, крім гуртків, організували різні цікаві заходи – із дотриманням усіх карантинних норм", – додав Кличко. 

 

За його словами наразі у столиці функціонує 42 заклади позашкільної освіти, які відвідують майже 80 тисяч дітей.

 Крім того, у звичайному режимі продовжують працювати  дитячі садочки.

 Наразі 7 із них закрили на планові ремонти, але дітей перевели у садочки, що розташовані поруч. 

Кличко також розповів, як проходить зовнішнє незалежне оцінювання у навчальних закладах Києва. 

За його словами, 183 школи, визначені для проведення ЗНО, отримали необхідну кількість засобів для дезінфекції та індивідуального захисту.

Реклама:

"Перед початком кожного тестування учням і педагогам роблять температурний скринінг. 

Також у кожній школі чергують медики, які можуть оперативно надати допомогу, якщо вона знадобиться", – розповів очільник Києва.

Вас також може зацікавити:

Коли і за яких умов відкриватимуть дитячі табори. Коментує МОЗ

Деякі київські школярі підуть на канікули на два дні раніше запланованого

Книжки, які не псуються від спеки: що читати дітям на канікулах

Канікулам присвячується: як сильно треба обмежувати спілкування дітей з ґаджетами

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".


Реклама:


Реклама:
 69
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2236
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3029
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат