Деякі київські школярі підуть на канікули на два дні раніше запланованого

У київських школах весняні канікули для учнів 5-11 класів розпочнуться з четверга 18 березня – на два дні раніше запланованого.
Відповідне рішення ухвалили в Київській міській державній адміністрації, повідомляють в Telegram-каналі КМДА.
Водночас садочки та початкова школа поки працюватимуть в звичному режимі.
|Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
"Ситуація справді складна. Сьогодні в стаціонарах медзакладів столиці – понад 3500 госпіталізованих пацієнтів. Хворих та з підозрою на коронавірус.
Із них 71% людей – в тяжкому стані. Це найскладніша ситуація для медиків Києва від початку пандемії", – попередили про серйозність ситуації в КМДА.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки разом з Міністерством охорони здоров’я рекомендували продовжити за потреби канікули в школах, а в "жовтих" та "помаранчевих" зонах перейти на дистанційне навчання.
Вас також може зацікавити:
10-11 класи закривають? Що про це каже МОН, реформа старшої профільної школи та реальність
Фінанси, етика та добросусідство: як зміниться навчання 5-9 класів у 2022Реклама:
Онлайн-освіта вже даність: як покращити якість дистанційного навчання
На що варто звернути увагу при організації дистанційного навчання дітей
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".