Деякі київські школярі підуть на канікули на два дні раніше запланованого

У київських школах весняні канікули для учнів 5-11 класів розпочнуться з четверга 18 березня – на два дні раніше запланованого.

Відповідне рішення ухвалили в Київській міській державній адміністрації, повідомляють в Telegram-каналі КМДА.

Водночас садочки та початкова школа поки працюватимуть в звичному режимі.

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

"Ситуація справді складна. Сьогодні в стаціонарах медзакладів столиці – понад 3500 госпіталізованих пацієнтів. Хворих та з підозрою на коронавірус.

Із них 71% людей – в тяжкому стані. Це найскладніша ситуація для медиків Києва від початку пандемії", – попередили про серйозність ситуації в КМДА.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки разом з Міністерством охорони здоров’я рекомендували продовжити за потреби канікули в школах, а в "жовтих" та "помаранчевих" зонах перейти на дистанційне навчання.

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