У лосинах та балетках: на Волині поліція затримала священника у жіночому одязі

На волинській трасі поблизу міста Рожище поліція затримала чоловіка у жіночому одязі.

Він був у кофті, лосинах, балетках та одноразових рукавичках.

Правоохоронці виявили, що чоловік є священником одного з місцевих храмів Православної церкви Московського патріархату, повідомляє Zaxid.net з посиланням на "Район. Рожище".

Водночас Волинська єпархія УПЦ МП заявила, що затриманий вже давно вважається позаштатним священником і ніде не править.

Сам чоловік називав себе "баптистом".

Священника виявили після того, як поліція вирішили перевірити авто, що стояло обабіч дороги.

Неподалік від машини правоохоронці й побачили чоловіка.

Видання "Район. Рожище" опублікувало відео з нагрудних камер поліцейських.

На відео чути, як працівники поліції розпитували чоловіка, хто він такий і що робить у жіночому одязі.

Але чоловік не зміг пояснити, що робить – на більшість питань відповідав, що це "конфіденційна інформація".

Священник також запитав, чи він щось порушив, на що правоохоронець відповів: "Один вигляд мені вже дуже подобається".

У пресслужбі Нацполіції Волині підтвердили, що такий інцидент справді був, та розповіли, що священника відпустили після встановлення особи.

"Чоловіка доправили до відділку поліції, оскільки він здався підозрілим. Там його особу встановили.

Втім, через відсутність складу правопорушення чоловіка відпустили", – розповіла Zaxid.net речниця поліції Ольга Бузулук.

Прессекретар Волинської єпархії УПЦ МП Віктор Аніпко розповів, що затриманий чоловік має проблеми з психікою і через це його вже давно відсторонили від служб в церкві.

Утім, Аніпко не назвав точну дату відсторонення і парафію, де чоловік мав правив.

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