"С*чка не схоче..": священник ПЦУ негативно висловився щодо жінок та абортів і викликав осуд у мережі

Священник Православної церкви України потрапив у скандал в мережі через своє висловлювання про жінок, їхнє тіло та аборти.

Настоятель Свято-Миколаївського храму та за сумісництвом депутат Полтавської міськради Олександр Дедюхін вважає, що жінка не має робити абортів, якщо дала згоду на сексуальні стосунки.

Про це священнослужитель написав на своїй сторінці у соцмережі.

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Свою думку він аргументував висловом "с*чка не схоче – кобель не скоче".

Цей фрагмент священник невдовзі видалив з допису після хвилі обурення в соцмережі, проте він зберігся в історії редагування публікації.

Фото Олександр Дедюхін

"Вкотре переконуюсь, що в багатьох відсутні причинно-наслідкові зв'язки.

Мені тут палко пишуть, мовляв, не можна вважати жінку лише інкубатором, матка – це її тіло, а всі противники абортів нехай забирають ембріони і ростять їх самі.

Просто якщо хоча б на мить приспустити перетинки між звивинами, то можна дізнатися, що ембріон в матку потрапляє внаслідок певних дій, вчинених самою жінкою.

І якщо ти вже дала згоду на одне, то будь ласка, неси відповідальність", – зазначив Олександр Дедюхін у відредагованій публікації.

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При цьому додав, що відповідальність чоловіка набагато більше, бо "в нас же ж патріархат".

Скріншот невідредагованої публікації зі сторінки у соцмережі.

Варто зауважити, що у своєму попередньому дописі священнослужитель назвав "недорозвиненими" людей, які підтримують гасло "Моє тіло – моє діло".

За його словами, він може з цим частково погодитися, коли це не обмежує свободу інших.

При цьому священник зауважив, що дитина в утробі – це не частина тіла жінки чи чоловіка.

"Дитина в утробі – це не частина тіла жінки і зовсім не частина тіла чоловіка.

Це окрема особистість. І її тіло вже зовсім не діло тих, хто її зачав", – додав Олександр Дедюхін.

Згодом священник обурився, що його ображають та критикують в мережі через вислів про "недорозвинених особистостей".

"Я, наприклад, сам себе абсолютно об'єктивно вважаю недоразвинутою особистістю, бо мені свою особистість необхідно розвивати, і я це визнаю і над цим працюю.

А ви якщо такі розвинуті та продвинуті чого бентежитесь? Чому лічку і коменти бомбите своїми комплексами?", – додав священник.

Відредагована публікація Олександра викликала обурення у користувачів соцмережі через його висловлювання про жінок та сексизм.

"Отче, А вам ніхто не сказав, що скріни не горять? От вже б краще то не виправляли. А то тепер, крім сексизму, тут таким боягузтвом запахло...перш ніж писати публічні пости, краще все добре зважити", – прокоментувала допис користувачка Оксана Соловчук.

"Це дуже сумно, що людина із такими висловлюваннями і ненависницькими поглядами вчить інших божого слова. І ще більш сумно, що ця людина навіть не усвідомлює яку ненависть один до одного вона породжує серед людей своїми словами. І сумно, що ви не розумієте яку ненависть до жінок пропагуєте..", – зауважує користувачка Вікторія Мікада.

"Видалення з друзів – це сильно. Виправлення тексту – це замало. Я вимагаю вибачень", – пише Дана Яровая.

Допис також прокоментувала українська соціологиня Олена Стрельник, після того, як її заблокували на сторінці полтавського священника.

"Сучка не схоче..". Я не знаю, скільки ще оце "вона винна" буде супроводжувати все – від домашнього насильства та згвалтувань до абортів.

З уст священника таке чути/читати, ну, це на порядок страшніше (бо раптом він щось подібне прихожанкам своїм впарює, кажуть, що він батько 4-х доньок).

...Це не свобода слова, а безвідповідальність публічного діяча, яка має часом катастрофічні наслідки для тих, наприклад, хто постраждали від насильства та мовчать, бо бояться осуду", – зауважує Олена.

У наступному дописі вона також додала статистику вчинення абортів в Україні у різні роки.

Протягом 2019 року було зроблено 79,6 таких операцій, включно зі спонтанними абортами (викиднями).

Варто додати, що під публікацією священника були й ті, хто підтримав його думку.

"Що ви причепились тої сучки? То звичайне прислів'я, до речі, дуже поширене. Якщо жінки і чоловіки наслідують тварин в своїх стосунках, то чому ображатись на правду? Якщо котиком, чи зайкою, чи левицею назвуть когось, то не ображаються", – пише користувач Суум Квікве.

"А що не так? Відповідальність за свої дії не хочемо брати? Живемо в середньовіччі? Не знаємо про контрацептиви? Або чисто тваринні інстинкти? А вбивати нове життя це простіше, ніж подумати як вберегтися? мдя…", – додає користувачка Тетяна Іванова.

На допис полтавського священника також відреагували у Православній церкві України.

У церкві такі висловлювання назвали неприйнятними, а також пообіцяли ухвалити правила поведінки священників в соцмережах.

Про це розповів речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій коментарі ВВС.Україна

"На мою особисту думку стилістика низки дописів отця Олександра Дедюхіна виходить далеко за межі прийнятного в спілкуванні з боку священника.

На жаль, на численні зауваження з боку ієрархів, зокрема і мої, отець Олександр реагує критично, сприймаючи їх як обмеження свого комунікаційного таланту",– додав архієпископ.

За його словами, синод ПЦУ вже доручив Інституту Церкви і суспільства запропонувати проєкт документу щодо поведінки священнослужителів у соціумі, зокрема у соціальних мережах.

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