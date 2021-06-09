8 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

8 українських вишів потрапили до рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022.

Вперше така кількість українських університетів увійшла до рейтингу. У 2020 та у 2019 роках туди потрапило 6 закладів.

Список опублікували на сайті QS World University Rankings.

Серед тих, хто потрапив у рейтинг:

Харківський національний університет імені Василя Каразіна – 510−520 місце

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 601−650 місце,

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 651−700 місце,

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 701−750 місце,

Сумський державний університет – 701−750 місце,

Національний університет "Львівська політехніка" – 801−1000 місце,

Національний університет "Києво-Могилянська академія" – 1001−1200 місце.

Львівський національний університет імені Івана Франка – 1001−1200 місце.

Фото: Multirealism/Depositphotos

Вперше до рейтингу потрапив Львівський національний університет імені Івана Франка.

Найкращим університетом вважається Массачусетський технологічний інститут (США). Друге місце займає Оксфордський університет у Великій Британії, а третє розділяють Стенфордський та Кембриджський університети.

Всього до списку увійшли 1300 вишів.

Університети оцінювали за п'ятьма ключовими показниками: академічна репутація, репутація серед роботодавців, співвідношення викладачів і студентів, цитування статей в наукових виданнях на факультет, співвідношення міжнародних викладачів / іноземних студентів.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".