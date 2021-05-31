Будівництво Президентського університету, який готуватиме "людей майбутнього", коштуватиме 7,2 млрд грн

На будівництво Президентського університету, про створення якого оголосив президент Володимир Зеленський, потрібно близько 7,2 млрд грн.
Про це заявив Міністр освіти і науки Сергей Шкарлет 31 травня під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука".
Університет буде розташований на території державного "Експоцентру України" (колишня ВДНГ) у Києві.
Територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови – 25,8 тисяч квадратних метрів.
|Сергій Шкарлет. Фото: МОН
На території закладу буде 11 кампусів, серед яких – 5 профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готелі для студентів, педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.
Перший навчальний рік розпочнеться 1 жовтня 2023 року.
Шкарлет розповів про такі засади навчання та працевлаштування студентів університету:
- скільки навчався – стільки працюєш,
- гарантоване працевлаштування в державні компанії, органи влади, дослідницькі та наукові інститути,
- якщо студент зацікавив роботодавця – той компенсує навчання в трикратному розмірі.
Нагадаємо, Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме "людей майбутнього", та підписав відповідний указ.
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