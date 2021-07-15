Україна завела власну сторінку в Instagram

В України з’явилася офіційна сторінка в соціальній мережі Instagram.
Її можна знайти знайти за нікнеймом – @ukraine.ua.
Запуском сторінки займались Міністерство закордонних справ України та Український інститут.
Сторінка ведеться англійською мовою, щоб просувати позитивний іміджу України серед іноземної аудиторії.
"Створення та розвиток верифікованої сторінки України в Instagram — частина стратегічної роботи МЗС з формування позитивного іміджу України за кордоном", – пояснюють у МЗС.
З її контенту можна дізнатися про популярні туристичні магніти, культурні події та фестивалі, інновації, можливості, Україну та її громадян.
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Для оформлення сторінки також використовуються світлини українських фотографів.
Наразі МЗС та УІ розвивають три офіційні канали комунікації для просування України в світі – сайт України, сторінка у Facebook та сторінка в Instagram.