Україна завела власну сторінку в Instagram

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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15 липня 2021

В України з’явилася офіційна сторінка в соціальній мережі Instagram.

Її можна знайти знайти за нікнеймом – @ukraine.ua.

Запуском сторінки займались Міністерство закордонних справ України та Український інститут. 

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Сторінка ведеться англійською мовою, щоб просувати позитивний іміджу України серед іноземної аудиторії.

 

"Створення та розвиток верифікованої сторінки України в Instagram — частина стратегічної роботи МЗС з формування позитивного іміджу України за кордоном", – пояснюють у МЗС.

З її контенту можна дізнатися про популярні туристичні магніти, культурні події та фестивалі, інновації, можливості, Україну та її громадян.

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Допис, поширений Ukraine UA (@ukraine.ua)

Для оформлення сторінки також використовуються світлини українських фотографів. 

Наразі МЗС та УІ розвивають три офіційні канали комунікації для просування України в світі – сайт України, сторінка у Facebook та сторінка в Instagram.

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