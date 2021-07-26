Німецькі гімнастки вдягли на Олімпіаді закриті комбінезони, щоб не сексуалізувати спорт

Німецька жіноча команда з гімнастики виступила на Олімпійських іграх у Токіо в неділю у закритих комбінезонах замість трико.

Таким чином, спортсменки виступили проти сексуалізації свого виду спорту, висловили підтримку свободі вибору та закликали жінок носити комфортний одяг, повідомляє Reuters.

Деякі з гімнасток носили подібне вбрання на чемпіонаті Європи на початку цього року.

Спортсменка Сара Восс сказала, що одяг гімнасток набуває сексуалізації у спорті, а вона та її колеги по команді хочуть почувати себе в безпеці.

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До Восс приєдналися також інші гімнастки – Поліна Шефер-Бец, Елізабет Сейц та Кім Буй.

Про свій намір виступити в недільних кваліфікаціях на Олімпійських іграх в костюмах, які закривають майже все тіло, спортсменки повідомили ще на тренуванні в минулий четвер.

"Ми хотіли показати, що кожна жінка, кожна людина може вирішити, що їй одягнути", – сказала гімнастка Елізабет Сейц.

Як зазначила спортсменка, це не означає, що дівчата більше не будуть носити традиційні трико.

"Ми будемо приймати це рішення, виходячи з того, як ми почуваємось і чого хочемо", – зазначила вона.

За правилами міжнародних змагань, гімнастки мають право виступати у костюмах, який закриває ноги, але сьогодні це правило використовується зазвичай на релігійних підставах.

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Сара Восс зазначила, що тренери підтримали дівчат і їх право обирати костюм для виступу.

"Вони сказали, що хочуть, аби ми почувалися максимально впевнено та комфортно в будь-якому випадку", – сказала вона.

Нагадаємо, жіноча збірна Норвегії з пляжного гандболу відмовилася виступати в бікіні в одному з матчів Євро-2021, за що отримала штраф. За невідповідність форми спортивному регламенту команду Норвегії оштрафували на 1500 євро – по 150 євро штрафу на кожну спортсменку.