Instagram посилює заходи щодо захисту дітей і зробить їхні акаунти закритими

Соціальна мережа Інстаграм змінює політику конфіденційності, яка стосується неповнолітніх користувачів.

Відтепер під час реєстрації профілі користувачів, яким не виповнилося 16 років (або 18 років в деяких країнах), будуть за замовчуванням переведені в приватний режим.

Про такі зміни повідомили у блозі компанії.

Особисті облікові записи дозволяють користувачам контролювати, хто бачить їх контент або відповідає на нього.

Фото IgorTishenko/Depositphotos

Сторонні користувачі, які не матимуть підписки на сторінку дитини, не зможуть переглядати її публікації, історії, геомітки, хештеги, чи залишати коментарі.

Діти, у яких вже є загальнодоступні сторінки, отримають повідомлення про переваги приватного облікового запису і поясненням, як змінити налаштування конфіденційності.

Тобто діти матимуть вибір – перемкнути профіль на приватний режим, чи залишити його відкритим.

Щоб сприяти захисту дітей, мережа також ускладнить пошук дитячих сторінок для потенційно підозрілих акаунтів.

"Під "потенційно підозрілою поведінкою" ми маємо на увазі облікові записи, що належать дорослим, які, наприклад, могли бути нещодавно заблоковані або про які повідомив неповнолітній користувач", – пояснюють у компанії.

Ці люди не будуть бачити профілі неповнолітніх у своїх рекомендаціях, їхні коментарі на інших сторінках та не зможуть на них підписатися.

Додатково Instagram обмежить можливості рекламодавців по залученню молоді.

"Через кілька тижнів ми дозволимо рекламодавцям націлювати рекламу на людей молодше 18 років (або старше в деяких країнах) в залежності від їх віку, статі та місця розташування.

Це означає, що попередні варіанти орієнтування, наприклад, на основі інтересів або їх активності в інших додатках і вебсайтах, більше не будуть доступні рекламодавцям", – розповідають у компанії.

А також додають, що такі зміни будуть застосовуватися до Instagram, Facebook і Messenger.

Коли користувачу виповниться 18 років, його повідомлять про варіанти орієнтування, які рекламодавці тепер можуть використовувати для його охоплення, і доступні інструменти для управління своєю рекламою.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.