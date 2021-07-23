Батька львівського школяра оштрафували через меми про вчителів у Instagram

Районний суд оштрафував львів’янина за меми свого сина про вчителів у Instagram.

Чоловік заплатить 850 плюс 420 гривен судового збору.

Рішення оштрафувати батька за невиконання обов’язків по вихованню дітей прийняв Галицький районний суд Львова, повідомляє Zaxid.net.

Як йдеться у матеріалах справи, у липні 2020 року 15-річний учень львівської школи №10 імені святої Марії Магдалини створив сторінку в соцмережі Instagram, де публікував карикатури (меми), використовуючи фотографії вчителів.

Фото alfa4studio/Depositphotos

Педагоги розцінили це як булінг і звернулися до поліції, яка направила матеріали до суду.

Під час судового засідання батько хлопчика свою провину визнав повністю.

Його визнали винним за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП та оштрафували на 850 грн. Крім цього, він має заплатити 420 грн судового збору.

Апеляцію на цю постанову суду батьки хлопчика не подавали.

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