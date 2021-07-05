6-річний хлопчик назвав 196 країн за 13,5 хвилин і встановив рекорд України

6-річний Марко Данчевський із Львівщини встановив рекорд України в номінації "Найбільша кількість назв країн, відтворених дитиною напам’ять по контуру карти". Йому вдалося за 13 з половиною хвилин назвати 196 країн.
Про це у повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Світлана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook.
"Хлопчик продемонстрував блискучий результат, без заминки назвавши 196 країн по контуру карти за 13,5 хвилин. При цьому юний ерудит не допустив жодної помилки", – написала Вєтрова.
За її словами, Марко захопився географією декілька років тому. У робочому кабінеті свого дідуся Романа Кухара, який працює директором Стрийської загальноосвітньої школи №10, хлопчика зацікавила велика географічна карта світу на стіні.
|Марко Данчевський. Фото із Facebook Світлани Вєтрової
Дідусь почав розповідати хлопчику історії про ріки та озера, гори та моря, міста та країни.
"Марко знає не лише назви і місце розташування всіх без винятку країн світу, а й їх державні прапори, може розповісти багато історій розвитку цих країн", – додала Вєтрова.
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