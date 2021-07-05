6-річний хлопчик назвав 196 країн за 13,5 хвилин і встановив рекорд України

6-річний Марко Данчевський із Львівщини встановив рекорд України в номінації "Найбільша кількість назв країн, відтворених дитиною напам’ять по контуру карти". Йому вдалося за 13 з половиною хвилин назвати 196 країн.

Про це у повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Світлана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook.

"Хлопчик продемонстрував блискучий результат, без заминки назвавши 196 країн по контуру карти за 13,5 хвилин. При цьому юний ерудит не допустив жодної помилки", – написала Вєтрова.

Реклама:

За її словами, Марко захопився географією декілька років тому. У робочому кабінеті свого дідуся Романа Кухара, який працює директором Стрийської загальноосвітньої школи №10, хлопчика зацікавила велика географічна карта світу на стіні.

Марко Данчевський. Фото із Facebook Світлани Вєтрової

Дідусь почав розповідати хлопчику історії про ріки та озера, гори та моря, міста та країни.

"Марко знає не лише назви і місце розташування всіх без винятку країн світу, а й їх державні прапори, може розповісти багато історій розвитку цих країн", – додала Вєтрова.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.