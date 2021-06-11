10 "перлів", які школярі написали у своїх творах на ЗНО-2021

1 червня школярі склали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури.
Одним із завдань тесту є написання власного висловлювання на задану тему.
Цьогоріч вона була такою: "Як стереотипи впливають на життя людей".
У цьому завданні учні мають змогу пофантазувати, тому часто вигадують дуже смішні фрази.
Вчителька Дарія Дмитрієва опублікувала на своїй сторінці у соцмережі кілька кумедних формулювань, які прочитала у творах школярів на ЗНО.
|Фото Wavebreakmedia/Depositphotos
За її словами, цьогоріч таких фраз буде зовсім мало, але не через те, що учні почали писати грамотніше.
"Якось несподівано з'ясувалося, що приблизно 20% випускників не розуміють, що таке стереотип...
Інакше як можна потрактувати фрази "стереотип - це зла і погана людина" або "я себе відношу до позитивного стереотипу, тому що мені це подобається"?
Скільки було прочитано про чорну кішку, порожні відра і блондинок хай залишиться нашою страшною таємницею", – написала педагог.
Проте кілька смішних фрагментів таки вдалося відшукати:
"А зараз моє типу есе на тему "Стереотипи"
"Людина бере інших людей під одну граблю"
"Гребти усіх підходящих людей під одну миску"
"Китай заснував лапшу"
"Борщ передається з покоління в покоління"
"Я зараз візьму людство і поїду на мотоциклі"
"Негативні стереотипи роблять мітинги"
"Стереотипи – це настільки тонке поняття, що краще про нього забути"
"Стереотипи з'їдають народ зсередини"
"Стервотип"
Вас також може зацікавити:
100 тисяч за ЗНО на "відмінно". Школярі можуть отримати премії за високі результати
У мережі працюють шахраї, які продають фейкові відповіді на ЗНО-2021
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".