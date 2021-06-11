10 "перлів", які школярі написали у своїх творах на ЗНО-2021

Дарія Поперечна УП.Життя
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11 червня 2021

1 червня школярі склали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. 

Одним із завдань тесту традиційно є написання власного висловлювання 

У цьому завданні учні висловлюють власну думку на задану тему. 

Цьогоріч вона була такою: "Як стереотипи впливають на життя людей".

У цьому завданні учні мають змогу пофантазувати, тому часто вигадують дуже смішні фрази.

Вчителька Дарія Дмитрієва опублікувала на своїй сторінці у соцмережі кілька кумедних формулювань, які зустріла у творах школярів на ЗНО. 

 Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

За її словами, цьогоріч таких фраз буде зовсім мало, але не через те, що учні почали писати грамотніше. 

"Якось несподівано з'ясувалося, що приблизно 20% випускників не розуміють, що таке стереотип...

Інакше як можна потрактувати фрази "стереотип - це зла і погана людина" або "я себе відношу до позитивного стереотипу, тому що мені це подобається"?

Скільки було прочитано про чорну кішку, порожні відра і блондинок хай залишиться нашою страшною таємницею", – написала педагог. 

Проте кілька смішних фрагментів таки вдалося відшукати:

 "А зараз моє типу есе на тему "Стереотипи"

"Людина бере інших людей під одну граблю"

"Гребти усіх підходящих людей під одну миску"

"Китай заснував лапшу"

"Борщ передається з покоління в покоління"

"Я зараз візьму людство і поїду на мотоциклі"

"Негативні стереотипи роблять мітинги"

"Стереотипи – це настільки тонке поняття, що краще про нього забути"

"Стереотипи з'їдають народ зсередини"

"Стервотип"

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