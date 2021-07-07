Кабмін дозволив йти у декрет батьку та іншим родичам дитини

Кабінет Міністрів України 7 липня затвердив порядок надання відпустки при народженні дитини.

У декретну відпустку тепер може йти не тільки мати, а й інші члени родини.

Передусім, документ вводить такі поняття як "одинока мати", "одинокий батько" та "інший повнолітній родич дитини".

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Згідно з документом, піти у декретну відпустку мають право:

чоловік, жінка якого народила дитину;

батько дитини, який не перебуває в шлюбі з матір’ю, але вони ведуть спільне господарство;

бабуся, дідусь, а також інший повнолітній родич дитини (брат або сестра), які доглядають за дитиною одиноких матері або батька.

Така відпустка надається одноразово.

Фото: ufabizphoto/Depositphotos

Її тривалість, визначається працівником у письмовій заяві про надання (але не більше ніж 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів) та не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Відпустка має бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дня народження дитини і не підлягає поділу на частини.

У разі народження двох і більше дітей від однієї вагітності тривалість відпустки не збільшується.

Заробітна плата працівникам за час цієї відпустки виплачується не пізніше трьох днів з дня її початку.

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Також визначено перелік документів, які особи мають надати для отримання відпустки. Зокрема, свідоцтво про народження дитини та заяву.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, який розширює можливість чоловіка у праві догляду за дитиною.