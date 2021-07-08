Вчені виявили залежність риб від наркотиків

Чеські вчені виявили залежність риб від наркотичних речовин, які потрапляють у воду.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому у Journal of Experimental Biology.

Зазначається, що людство забруднює водойми не лише нафтою та пластиком, а й наркотичними препаратами, які містяться у ліках, або є незаконними, як, наприклад, метамфамін.

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Вчені дійшли висновку, що ці речовини накопичуються в воді та можуть змінити поведінку риб.

Фото kangarooarts/Depositphotos

Щоб розібратися, чи стають риби наркозалежними та чи змінюють свою поведінку під впливом певних наркотичних речовин, автор дослідження, доцент Чеського університету природничих наук Павло Горкі, вдався до експерименту.

Разом і колегами вони ізолювали коричневу форель у резервуарі з водою, де містився метамфетамін, на 8 тижнів. Пропорції наркотичної речовини були еквівалентні тим, які наявні у прісноводних річках.

Після ізоляції дослідники перевели рибу в прісноводний резервуар і перевірили, чи не відчуває вона залежності.

Для цього науковці запропонували рибі можливість вибору між прісною водою та водою, що містить метамфетамін.

Команда переконалася, що риба, яка провела 2 місяці у забрудненій метамфетаміном воді, стала залежною, бо обрала воду з наркотиком.

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Також вчені помітили, що протягом перших 4 днів після переведення у прісну воду форель була менш активною.

Дослідники виявили, що метамфетамін залишався в мозку риби до 10 днів після виведення із забрудненої води.

Таким чином, навіть низький рівень заборонених наркотиків у воді може вплинути на тварин, які там проживають.

Павло Горкі також занепокоєний тим, що "наркоманія" може змусити риб збиратися біля нездорових ділянок у воді в пошуках "дози", що порушить їхній природний темп життя.

"Виявлення наркоманії у диких риб може стати ще одним прикладом несподіваного тиску на види, що живуть у міському середовищі", - припускає дослідник.

Вчені також розповіли, чи можуть риби потонути у воді.

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