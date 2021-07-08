Вчені виявили залежність риб від наркотиків

Чеські вчені виявили залежність риб від наркотичних речовин, які потрапляють у воду.
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому у Journal of Experimental Biology.
Зазначається, що людство забруднює водойми не лише нафтою та пластиком, а й наркотичними препаратами, які містяться у ліках, або є незаконними, як, наприклад, метамфамін.
Вчені дійшли висновку, що ці речовини накопичуються в воді та можуть змінити поведінку риб.
|Фото kangarooarts/Depositphotos
Щоб розібратися, чи стають риби наркозалежними та чи змінюють свою поведінку під впливом певних наркотичних речовин, автор дослідження, доцент Чеського університету природничих наук Павло Горкі, вдався до експерименту.
Разом і колегами вони ізолювали коричневу форель у резервуарі з водою, де містився метамфетамін, на 8 тижнів. Пропорції наркотичної речовини були еквівалентні тим, які наявні у прісноводних річках.
Після ізоляції дослідники перевели рибу в прісноводний резервуар і перевірили, чи не відчуває вона залежності.
Для цього науковці запропонували рибі можливість вибору між прісною водою та водою, що містить метамфетамін.
Команда переконалася, що риба, яка провела 2 місяці у забрудненій метамфетаміном воді, стала залежною, бо обрала воду з наркотиком.
Також вчені помітили, що протягом перших 4 днів після переведення у прісну воду форель була менш активною.
Дослідники виявили, що метамфетамін залишався в мозку риби до 10 днів після виведення із забрудненої води.
Таким чином, навіть низький рівень заборонених наркотиків у воді може вплинути на тварин, які там проживають.
Павло Горкі також занепокоєний тим, що "наркоманія" може змусити риб збиратися біля нездорових ділянок у воді в пошуках "дози", що порушить їхній природний темп життя.
"Виявлення наркоманії у диких риб може стати ще одним прикладом несподіваного тиску на види, що живуть у міському середовищі", - припускає дослідник.
Вчені також розповіли, чи можуть риби потонути у воді.
Вас також може зацікавити:
Чи справді у золотої рибки 3-секундна пам'ять? Розповідає наука
Чому одних людей комарі кусають постійно, а інших – ні?
Як тварини бачать світ і наскільки їхня картинка відрізняється від людської. Візуалізація
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.