У школах ОРДЛО проводять військову підготовку та нав'язують російське православ'я – Денісова

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей дітей у школах системно мілітаризують.

Наразі в ОРДЛО функціонує 33 кадетських класи, де посилено вивчаються предмети військової підготовки та російського православ’я, а учні зобов’язані носити військово-кадетську форму.

Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова в Telegram.

"Окупаційні адміністрації перепрофілюють навчальні заклади середньої освіти в кадетські корпуси військового і козацького типу, впроваджуючи компонент, який базується на принципах пропаганди ідеології, спрямованої на формування стійкого негативного ставлення до України, а також нав’язування визначених принципів віросповідання", – розповіла Денісова.

Фото: nikitabuida/Depositphotos

Уповноважена наголосила, що дії окупаційної адміністрації порушують права дітей, закріплені у статті 8 Конвенції ООН про права дитини, яка передбачає збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки, та не допускається протизаконне втручання.

Також окупаційна влада порушує статтю 29 Конвенції, згідно з якою освіта дитини має бути спрямована на підготовку до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості.

Денісова звернулася до Голови Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з проханням сприяти дотриманню прав дітей, які проживають на непідконтрольній території, та запобіганню втягування дітей у збройний конфлікт.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.