У школах ОРДЛО проводять військову підготовку та нав'язують російське православ'я – Денісова

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей дітей у школах системно мілітаризують.
Наразі в ОРДЛО функціонує 33 кадетських класи, де посилено вивчаються предмети військової підготовки та російського православ’я, а учні зобов’язані носити військово-кадетську форму.
Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова в Telegram.
"Окупаційні адміністрації перепрофілюють навчальні заклади середньої освіти в кадетські корпуси військового і козацького типу, впроваджуючи компонент, який базується на принципах пропаганди ідеології, спрямованої на формування стійкого негативного ставлення до України, а також нав’язування визначених принципів віросповідання", – розповіла Денісова.
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Уповноважена наголосила, що дії окупаційної адміністрації порушують права дітей, закріплені у статті 8 Конвенції ООН про права дитини, яка передбачає збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки, та не допускається протизаконне втручання.
Також окупаційна влада порушує статтю 29 Конвенції, згідно з якою освіта дитини має бути спрямована на підготовку до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості.
Денісова звернулася до Голови Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з проханням сприяти дотриманню прав дітей, які проживають на непідконтрольній території, та запобіганню втягування дітей у збройний конфлікт.
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