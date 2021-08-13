Українські діти споживають цукру втричі більше норми – Ляшко

Українські школярі споживають втричі більше цукру від рекомендованої медиками норми, що призводить до розвитку ожиріння у дітей 11-17 років.

В середньому діти до 3-х років вже споживають близько 50 грамів цукру за добу при нормі 25 грамів, а школярі – 67 грамів.

Такі данні навів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час першого Регіонального форуму "Реформа шкільного харчування", повідомляє Укрінформ.

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За словами міністра, діти споживають солодкі газовані напої та мало рухаються.

"Це призводить до того, що у нас ожиріння у дітей. Наприклад, 12% хлопців і 8% дівчат мають ожиріння у віці 11-17 років. Саме в шкільний період", – сказав Ляшко.

Фото: bit245 /Depositphotos

Міністр закликав прикласти зусиль для організації правильного харчування дітей, щоб попередити в майбутньому появу різних захворювань.

Він підкреслив, що меню, яке наразі запроваджується в школах, показує, що здорове харчування – це не тільки корисно, а ще й смачно і різноманітно.

Нагадаємо, усі українські школи повинні запровадити нове шкільне меню з 1 січня 2022 року.

Раніше планувалося, що перехід на нове меню розпочнеться у всіх школах з 1 вересня 2021 року. Проте частина закладів уже уклали договори з постачальниками без урахування нових норм.

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