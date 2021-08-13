Українські діти споживають цукру втричі більше норми – Ляшко

Українські школярі споживають втричі більше цукру від рекомендованої медиками норми, що призводить до розвитку ожиріння у дітей 11-17 років.

В середньому діти до 3-х років вже споживають близько 50 грамів цукру за добу при нормі 25 грамів, а школярі – 67 грамів.

Такі данні навів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час першого Регіонального форуму "Реформа шкільного харчування", повідомляє Укрінформ.

За словами міністра, діти споживають солодкі газовані напої та мало рухаються.

"Це призводить до того, що у нас ожиріння у дітей. Наприклад, 12% хлопців і 8% дівчат мають ожиріння у віці 11-17 років. Саме в шкільний період", – сказав Ляшко.

Фото: bit245 /Depositphotos

Міністр закликав прикласти зусиль для організації правильного харчування дітей, щоб попередити в майбутньому появу різних захворювань.

Він підкреслив, що меню, яке наразі запроваджується в школах, показує, що здорове харчування – це не тільки корисно, а ще й смачно і різноманітно.

Нагадаємо, усі українські школи повинні запровадити нове шкільне меню з 1 січня 2022 року.

Раніше планувалося, що перехід на нове меню розпочнеться у всіх школах з 1 вересня 2021 року. Проте частина закладів уже уклали договори з постачальниками без урахування нових норм.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.