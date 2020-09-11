МОН уточнило, хто має розібратись з якістю шкільного харчування

Міністерство освіти та науки надіслало в обласні та Київську міську державну адміністрацыю лист з вимогами та рекомендаціями щодо організації шкільного харчування.

Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства освіти на науки.

У відомстві зазначають, що неодноразово утримували скарги про погіршення якості шкільного харчування, зокрема це стосується наповнення ланч-боксів.

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Але за організацію харчування учнів у період карантину, а також перевірку якості продуктів, відповідає безпосередньо керівник та засновник школи.

"Рішення стосовно організації харчування учнів у період карантину приймають керівник та засновник школи, враховуючи особливості організації освітнього процесу в закладі освіти, кількість учнів, спосіб організації харчування тощо.

Так, керівник закладу освіти затверджує примірні двотижневі та щоденні меню.

Але обов'язковим етапом в організації харчування є оцінка якості харчових продуктів за смаком, запахом, кольором, консистенцією, умовами зберігання тощо (бракераж готової продукції). Тільки після цього страви можуть подаватися дітям", – зазначають у відомстві.

За словами очільника міністерства, після закінчення карантину школи повернуться до звичного формату харчування. Фото Аlebloshka/Depositphotos

У МОН підкреслюють, що в умовах пандемії організація шкільного харчування потребує інших підходів, обмежень та правил.

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"Організація якісного, здорового та безпечного шкільного харчування залежить від ефективної взаємодії центральних органів виконавчої влади, учасників освітнього процесу, постачальників продуктів харчування та послуг з організації харчування, засновників закладів освіти, органів управління у сфері освіти та у сфері охорони здоров’я, територіальних органів Держпродспоживслужби", – зазначив т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, що згідно з оновленими рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, щодо організації навчального процесу на період карантину, у школах заборонено організовувати мультипрофільне харчування за типом "шведського столу" та шляхом самообслуговування.

Натомість, заклади освіти мають забезпечити дітей боксами з попередньо фасованою харчовою продукцією.

За словами очільника міністерства, після закінчення карантину школи повернуться до звичного формату харчування.

Раніше МОН звернулось з листом до керівників шкіл та керівників департаментів (управлінь) освіти й науки, в якому наголосило на неухильному дотриманні законодавства під час організації освітнього процесу в часи пандемії.

В ньому зазначалось, що директору школи загрожує ув'язнення, якщо порушення карантину спричинило смерть школяра.

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