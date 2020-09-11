МОН уточнило, хто має розібратись з якістю шкільного харчування

Міністерство освіти та науки надіслало в обласні та Київську міську державну адміністрацыю лист з вимогами та рекомендаціями щодо організації шкільного харчування.

Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства освіти на науки.

У відомстві зазначають, що неодноразово утримували скарги про погіршення якості шкільного харчування, зокрема це стосується наповнення ланч-боксів.

Але за організацію харчування учнів у період карантину, а також перевірку якості продуктів, відповідає безпосередньо керівник та засновник школи.

"Рішення стосовно організації харчування учнів у період карантину приймають керівник та засновник школи, враховуючи особливості організації освітнього процесу в закладі освіти, кількість учнів, спосіб організації харчування тощо.

Так, керівник закладу освіти затверджує примірні двотижневі та щоденні меню.

Але обов'язковим етапом в організації харчування є оцінка якості харчових продуктів за смаком, запахом, кольором, консистенцією, умовами зберігання тощо (бракераж готової продукції). Тільки після цього страви можуть подаватися дітям", – зазначають у відомстві.

За словами очільника міністерства, після закінчення карантину школи повернуться до звичного формату харчування. Фото Аlebloshka/Depositphotos

У МОН підкреслюють, що в умовах пандемії організація шкільного харчування потребує інших підходів, обмежень та правил.

"Організація якісного, здорового та безпечного шкільного харчування залежить від ефективної взаємодії центральних органів виконавчої влади, учасників освітнього процесу, постачальників продуктів харчування та послуг з організації харчування, засновників закладів освіти, органів управління у сфері освіти та у сфері охорони здоров’я, територіальних органів Держпродспоживслужби", – зазначив т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, що згідно з оновленими рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, щодо організації навчального процесу на період карантину, у школах заборонено організовувати мультипрофільне харчування за типом "шведського столу" та шляхом самообслуговування.

Натомість, заклади освіти мають забезпечити дітей боксами з попередньо фасованою харчовою продукцією.

За словами очільника міністерства, після закінчення карантину школи повернуться до звичного формату харчування.

Раніше МОН звернулось з листом до керівників шкіл та керівників департаментів (управлінь) освіти й науки, в якому наголосило на неухильному дотриманні законодавства під час організації освітнього процесу в часи пандемії.

В ньому зазначалось, що директору школи загрожує ув'язнення, якщо порушення карантину спричинило смерть школяра.

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