Чому собаки їдять фекалії?

З усіх огидних звичок наших собак – пити з туалету, валятися у болоті – ніщо не перевершить поїдання фекалій.

У цієї звички є наукова назва – копрофагія, а також поведінкові і фізіологічні причини, через які деякі собаки вважають кал делікатесом.

Хоча поїдання фекалій не є глибоко вивченим, але це відносно звичайне явище, пишуть в Американському клубі собаківництва.

Щоб зрозуміти, чому собаки їдять фекалії, вчені під керівництвом доктора Бенджаміна Гарта з Каліфорнійського університету провели два онлайн-опитування, зібравши близько 3000 відповідей власників собак з США і Канади.

Фото: tonodiaz/Depositphotos

Близько 16% респондентів першого опитування заявили, що спостерігали, як їхня собака їсть фекалії, і що це не пов'язано з компульсивною поведінкою або дефіцитами в харчуванні.

Друге опитування показало, що 38% собак їли фекалії щотижня, а 62% – щодня.

Дослідження також показало, що:

📍 копрофагія частіше зустрічається в сім'ях з декількома собаками.

У будинках з однією твариною тільки 20% собак мали цю звичку, там де було троє – число зростало до 33%;

📍 дресирувати собак, які їдять кал, не складніше, ніж будь-яких інших собак;

Самки частіше їдять фекалії, а здорові самці – рідше;

📍 92% собак-копрофагів їдять свіжий кал, якому не більше 1-2 днів;

📍 85% пожирачів фекалій не їдять власні екскременти;

📍 жадібні їдці, які крадуть їжу зі столів, зазвичай їдять кал.

Чому собаки їдять фекалії?

Якщо ваша доросла собака починає їсти фекалії, вам слід проконсультуватися з ветеринаром, щоб виключити такі проблеми зі здоров'ям, як:

паразити,

харчування з дефіцитом поживних речовин і калорій,

синдроми мальабсорбції (порушенням всмоктування через слизову оболонку тонкого кишечника поживних речовин),

діабет, захворювання щитовидної залози, а також інші умови, які можуть призвести до збільшення апетиту,

ліки, як-от стероїди.

У деяких випадках собаки починають їсти фекалії через стрес або поведінкові тригери, зокрема:

➡️ ізоляцію.

Дослідження показали, що собаки, які живуть одні в розплідниках або підвалах, частіше їдять фекалії, ніж собаки, які живуть з людьми;

➡️ обмеження простору.

Занадто багато часу в обмеженому просторі може копрофагію. Нерідко поїдати фекалії можуть собаки, врятовані з переповнених притулків;

➡️ занепокоєння.

часто копрофагія є результатом того, що людина застосовує покарання чи жорстокі методи під час домашніх тренувань.

Відповідно до цієї теорії, собаки можуть з'їсти свої власні фекалії, щоб позбутися доказів "шкідництва", але тоді їх карають ще більше;

➡️ привернення уваги.

Собаки їдять власні фекалії, щоб привернути увагу людини. Тому якщо ви бачите, що ваша собака робить це, не реагуйте занадто гостро;

➡️ невідповідну асоціацію з реальною їжею.

Собаки, яких годують близько до їхніх фекалій, можуть встановити зв'язок між запахами їжі і запахами фекалій і не зможуть відрізнити їх;

➡️ звичку від матері.

Цуценята можуть навчитися цієї поведінки від своїх матерів, які вилизують малюків, коли ті ще зовсім маленькі;

➡️ проживання з хворою або старою собакою.

Іноді здорова собака їсть випорожнення слабших собак. Вчені припускають, що це може бути пов'язано з інстинктом захисту зграї від хижаків.

Поради, як відучити собаку їсти фекалії

По-перше, ви повинні переконатися, що немає ніяких серйозних проблем зі здоров’ям, що викликають таку поведінку.

Якщо ваш ветеринар скаже вам, що це проблема з поведінкою, ви можете навчити собаку зупинятися.

Обмежте доступ до фекалій.

Собаки, які хочуть їсти фекалії, віддають перевагу свіжим, тому негайно прибирайте.

Якщо у вас є кішки, це також означає, що чистити лоток потрібно відразу після того, як кішка сходить у туалет, і прибирати відходи в таке місце, куди ваша собака не може залізти.

Зберігайте позитивний настрій на тренуваннях.

Працюйте з позитивним підкріпленням і частуваннями, щоб навчати командам типу "залиш".

Щоб позбутися шкідливої ​​звички, може знадобитися час, тому наберіться терпіння.

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