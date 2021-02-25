Отруєння собаки: як розпізнати, перша допомога і що треба мати в аптечці

ОНОВЛЕНО 01.05.2021

В Україні повсякчас фіксують нові випадки масового отруєння собак.

Нещодавно такий спалах трапився у Києві. Протягом 28 березня тварин регулярно госпіталізували з отруєнням протитуберкульозним лікарським засобом, розповідають у одній із місцевих ветеринарних клінік.

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Саме цей препарат зазвичай використовують догхантери для вбивства своїх жертв.

Лікарі зауважують, що до смерті тварини може призвести навіть невелика доза ліків.

Тому смертельні випадки отруєння – не рідкість.

"Ми сьогодні втратили нашого Арчі, його не встигли відкачати у клініці, отрута була надто сильною, навіть миттєва реакція не допомогла", – написала на своїй сторінці в Instagram власниця тварини Ірина Ковальчук.

Скріншот публікації

Цього разу небезпека очікувала на тварин в районі центру міста, Золотих воріт, на вулиці Олеся Гончара та Січових стрільців, а також на Софійській площі та поблизу неї.

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Догхантери залишають отруту у вигляді звичайних таблеток. Як правило, вони змішують їх з їжею, щоб приховати смак медикаментів.

Взимку небезпечні зони для собак можна розпізнати за рожевими плямами – вони з'являються, коли сніг посипають отрутою.

Таку реакцію дає діюча речовина ліків проти туберкульозу, яка є небезпечною для собак.

Важливо, що у випадках отруєння, власникам потрібно діяти миттєво, тому важливо завчасно знати:

🔴 Як зрозуміти, що тварина отруїлася?

🔴 Що треба зробити найшвидше при підозрі на отруєння?

🔴 Що потрібно мати із собою в аптечці?

Відповіді на ці запитання "Українська Правда. Життя" шукала разом з

активістами громадської організації UAnimals ;

волонтерською організацією Adopt Don't Stop

очільницею львівського комунального притулку "Лев" Оксаною Кошак ;

лікаркою-ветеринаркою Вікторією Соломахою ;

лікарем-ветеринаром клініки "Рудий кіт" Василем Сергійовичем .

Фото damedeeso/Depositphotos

Як дізнатись, що собака отруївся?

Симптоми отруєння у собак можуть сильно відрізнятися в залежності від типу отрути, з якою вони зіткнулися.

У когось ознакою отруєння може бути рвота, а в декого доходить до затримки дихання та слиновиділення.

Наприклад, отрута, яку собака проковтнув, може викликати нудоту, діарею, підвищену збудженість та проблеми з серцем.

Якщо ж це отрута, яку собака вдихнув, тоді йому може стати важко дихати або він втратить свідомість.

Є ще отрута, яка залишається під шерстю тварини, тоді може виникнути біль і роздратування шкіри.

До ознак отруєння ліками проти туберкульозу належить:

🔴 порушення координації;

🔴 слиновиділення;

🔴 блювання, судоми;

🔴 втрата свідомості.

До інших симптомів, які вказують на отруєння тварини, належать:

сіпання голови та скреготіння зубами;

піна з рота;

задишка, прискорене дихання;

пронос з кров'ю;

стогін;

відсутня реакція на голос господаря;

млявість та загальмованість;

намагання сховатися у темному місці.

Що робити, якщо собака отруївся?

Зберігайте спокій і впевніться, що джерело отрути знаходиться поза досяжністю вашої собаки.

Подзвоніть ветеринару або, якщо це сталося вночі чи на вихідних, у будь-яку найближчу цілодобову ветеринарну клініку.

"Від початку появи перших симптомів отруєння є лише близько 30 хвилин для порятунку собаки, – кажуть зоозахисники проекту UAnimals,

Важливо не втрачати ні хвилини: по дорозі до клініки або до моменту приїзду фахівця на місце необхідно відразу розпочати надавати чотирилапому першу допомогу".

У волонтерській організації Adopt Don't Stop застерігають, що існує також отрута тривалої дії.

Тоді смерть може наступити після кількох годин або навіть днів. Максимальний термін – 10 діб після потрапляння отрути в організм.

"Ветеринари звертають увагу на те, що при отруєнні тварини отрутами тривалої дії яскраві симптоми проявляються тоді, коли вже мало що можна зробити",– розповідають зоозахисники.

Тому радять звертати увагу на мінімальні ознаки нездужання собаки (втрата апетиту, загальна слабкість, постійна сонливість) і одразу звертатися до ветеринара.

Що треба мати в аптечці на випадок отруєння собаки Для екстреного випадку отруєння рекомендовано мати в домашній ветеринарній аптечці такі речі: 🔺 вітамін В6 (піридоксин гідрохлорид) в ампулах; Колять у пропорції 0,5 мл на 1 кг ваги. 🔺 вітамін К1 (Канакіон чи Канавіт) в ампулах; Колять у пропорції 2,5-5 мг на 1 кг ваги. 🔺 абсорбенти (активоване вугілля, сорбекс, ентеросгель, поліфепам); Дозування ентеросгелю – 1 чайна ложка для маленьких собак, 1 столова ложка – для великих. Вказані пропорції треба змішати з водою. 🔺 перекис водню, або звичайна кухонна сіль чи гірчиця. Перекис водню – 1 столова ложка на 3 кг ваги. Змішується з водою в пропорції 1:1.

Кухонна сіль – 2 чайні ложки на склянку теплої води.

Гірчиця – 1 столова ложка на склянку теплої води. 🔺 корвалол; 🔺 сечогінні препарати; 🔺 шприци; 🔺 клізму. Якщо у вас є домашній улюбленець, обов'язково збережіть собі цю інформацію та ознайомтеся з нею перед прогулянкою!

Послідовність дій при підозрі отруєння собаки

Якщо у собаки зупиняється дихання чи перестає битися серце, то до незворотних змін залишилося 4-5 хвилин. Треба терміново робити непрямий масаж серця і штучну вентиляцію легенів.

Якщо серце та дихання в нормі і є підозра на отруєння, то необхідно вколоти протиотруту.

"Речовиною, що може послабити дію отрути, для тварини є вітамін В6 (піридоксин гідрохлорид).

Його можна купити у будь-якій людській аптеці, але про всяк випадок кожному господарю варто мати його завчасно.

Вітамін B6 колять у пропорції 0,5 мл на 1 кг ваги собаки, втім можна не боятись передозування чи зайвого введення, навіть якщо згодом підтвердиться інший вид отрути", – пишуть активісти UAnimals.

Симптоми отруєння собаки, при яких допоможе лише вітамін К1 (Канакіон чи Канавіт)

🔺 кривава блювота; 🔺 кривавий або чорний пронос; 🔺 кровотеча з прямої кишки і носа; 🔺 підшкірні крововиливи; 🔺 млявість; 🔺 втрата апетиту; 🔺 тремтіння; 🔺 задишка 🔺 судоми; 🔺 кома; 🔺 можливе підвищення температури до 40 градусів.

"Таке отруєння є особливо підступним, адже може проявитись навіть через кілька днів після отруєння.

Єдине, що може врятувати тварину, яка отруїлася такою отрутою – це вітамін К1 (Канакіон чи Канавіт).

Вколоти його потрібно підшкірно в зоні холки із розрахунку у дозуванні 2,5-5 мг на 1 кг маси тварини", – пишуть активісти UAnimals.

Фото pyotr021/Depositphotos

Лікар порадив викликати рвоту в собаки, як це зробити?

Може виявитися, що у вас немає вдома ні вітаміну В6, ані Канавіту. Тож лікар може порадити викликати блювоту в собаки, поки везете її в клініку.

Лікарка-ветеринарка Вікторія Соломаха пояснює, як це зробити:

"Для того, щоби вивести з організму максимальну кількість отруйних речовин, треба насильно влити через рот за допомогою спринцівки сполуку, яка цьому допоможе. Наприклад:

Кухонна сіль – дві чайні ложки на склянку теплої води;

Гірчиця – одна столова ложка на склянку теплої води;

Перекис водню – змішується з водою в рівних пропорціях. Вливається в рот з розрахунку 1 столова ложка на 3 кг ваги собаки".

Деякі господарі кажуть, що дієвим може бути Ентеросгель. Дозування для маленьких собак чайна ложка, як для дітей до 2-х років, а для великих собак – столова ложка, як для дорослої людини. Вказані пропорції треба змішати з водою і влити в рот улюбленця.

Чим собака може отруїтися і які будуть симптоми?

"Найчастіше до нас привозять собак, які отруїлися щурячою отрутою або ліками від туберкульозу для людини.

Це препарати, які найчастіше використовують люди для отрути чужих собак. Їх додають у м'ясо чи просто розсипають по подвір'ях навіть приватних будинків", – розповідає Василь Сергійович, лікар ветеринарної клініки "Рудий кіт".

На жаль, якщо собака ковтнув таку отруту, то просто рвотою і діареєю не обійдеться. Така речовина викликає у собаки напад, як той, що трапляється при епілепсії у людини.

"В тварини починаються сильні судоми. Вона не може встояти на ногах і дуже сильно скавулить від болю в шлунково-кишковому тракті", – пояснює лікар.

Василь Сергійович каже, що рожевий сніг, який зоозахисники фотографували по Києву, це ліки від туберкульозу, якими можна вилікувати людину, але який може виявитись смертельним для собаки.

Він повідомив, що у їхню київську клініку "Рудий кіт" цієї зими вже привозили собак, які мали симптоми отруєння саме такою речовиною.

Ось такі рожеві плями на снігу зоозахисники помічали в різних містах України. Фото 24 канал

Натомість, у Львові жоден аналіз зібраного рожевого снігу не підтвердив наявність отрути.

"В нашому випадку колір давали: вино, сік та два аналізи – буряк. Та і ветеринари в один голос стверджують, що наявні отрути, які здатні завдати смерть тварині, не забарвлюють сніг в рожевий колір. Будь-яка рідина, розлита на сніг, міститиме дуже низьку концентрацію отрути та не спричинить смерті", – пояснила Оксана Кошак, директорка львівського комунального притулку тварин "Лев".

Ветеринар із клініки "Рудий кіт" запевняє, що чотирилапий улюбленець може отруїтися навіть вдома, якщо не стежити за тим, щоб собака їв лише спеціально приготовану для нього їжу.

"Отруєння може бути навіть від звичайних продуктів зі столу, які господарі звикли давати своїм вихованцям. Проста ковбаса чи сосиски можуть викликати отруєння, тому що містять високий вміст консервантів", – розповідає Василь Сергійович.

Як я можу не допустити отруєння мого собаки?

Порада "стежте за тим, що потрапляє до рота улюбленця" виглядає простою тільки для тих, у кого собаки немає. Однак, саме це може врятувати життя вашому чотирилапому другові.

"Якщо ви годуєте собаку натуральною їжею, скажімо кашею і мясом, тоді це має бути окремо приготована їжа.

До прикладу, каша зварена на воді без солі. Також можна використовувати вторинний бульон, тобто зварити м'ясо для собаки, а потім повторно на тій самій воді ще кашу.

Можна додавати овочі, такі як морква або невелика кількість картоплі.

Не можна давати кісток, особливо свинячих. Саме м'ясо має бути нежирним", – рекомендує Василь Сергійович, лікар-ветеринар з Києва.

Фото IgorVetushko/Depositphotos

Вберегти тварину від отруєння на вулиці можна завдяки попереднім тренуванням з їжею.

У Adopt Don't Stop називають кілька дієвих методів, які допоможуть підготувати улюбленця до небезпеки:

Не кидайте їжу для тварини на підлогу.

Тоді собака звикне до того, що все, що на підлозі чи на вулиці – можна їсти.

Випрацьовуйте звичку їсти лише по вашій команді.

Перед кожним годуванням відпрацьовуйте команду "Можна!", по якій тварині дозволяється їсти.

Для цього ставте перед собакою миску з їжею і утримуйте тварину кілька секунд, згодом дайте команду і відпустіть до їжі.

Відпрацьовуйте заборону на підбирання їжі.

Спочатку це варто робити вдома, а потім – на вулиці.

Для цього покладіть на підлогу щось смачненьке, візьміть собаку за повідець, дайте команду про заборону і злегка відтягніть.

Після невеликої паузи в кілька секунд дайте команду "Можна!" і запропонуйте ласощі з руки.

Під час тренувань на вулиці для початку потрібно діяти за тим же сценарієм.

Щоб у собаки не формувалася зв'язка "господар поруч – підбирати не можна, господар далеко – можна", ускладнюйте завдання, відпускаючи тварину від себе на більшу відстань.

Для цього вам знадобиться довгий повідець (5-10 метрів). Потрібно створити ілюзію повної свободи.

Відпустіть собаку на довгому повідці і спостерігайте за її поведінкою.

При спробі підібрати щось із землі, давайте команду про заборону і відсмикуйте повідець.

Щоб уберегти тварину на вулиці, можна також одягати на неї намордник.

Що робити при підозрі, що тварина постраждала від спеціально розкиданої отрути?

Ветеринар може захотіти провести аналіз речовини, якою отруїлася собака, тож якщо це безпечно, треба зібрати її в коробку і привести в клініку. Але причини отруєння також можна визначити за аналізом крові.

"Не менш важливо для покарання злочинців зробити фото-, відеофіксацію злочину і викликати поліцію.

Якщо тварина померла на місці або у ветеринарній клініці – викличте поліцію за номером 102 та дочекайтеся приїзду слідчо-оперативної групи", – радять активісти UAnimals.

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