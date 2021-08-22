"Наш світ – прекрасний": 15 фото дивовижних місць, людей та культур планети

Наш світ – дивовижний, прекрасний та унікальний.
На жаль, ми часто забуваємо, що живемо в такій красі. Приймаємо те, що маємо, як належне, і руйнуємо природу.
Організатори фотопремії CEWE-2021 провели конкурс на тему "Наш світ – прекрасний", щоб показати, наскільки наша планета красива.
Свої роботи на конкурс надіслали фотографи з більш ніж 170 країн світу.
Остаточні результати конкурсу будуть оголошені 16 вересня 2021 року, а зараз пропонуємо переглянути 15 найкращих фоторобіт.
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| Стефан Шорно. "Корова чи льодовик?"
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| Дік’є Аріані. "Материнська любов"
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| Андреас Бауер. "Вуличний футбол
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| Хартмут Шварцбах. "Сезон дощів"
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| Андреас Волден. "Айсберг"
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| Лоренцо Перотті. "Веслування на заході сонця"
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| Саймон Альварес Фушер "Акробатичний баскетбол"
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| Марейке Мош "Контрасти"
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| Султан Ахмед Нілой "Годування качок"
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| Йозеф Хінтерлайтнер "Наша пісня"
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| Манфред Восс "Заморожений маяк"
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| Карел Меулеман "Глибоко в книзі"
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| Йозеф Шварц "Стадо обіймається"
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| Ронг Янг "Ранковий настрій у горах"
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| Едгард Де Боно "Танці"
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