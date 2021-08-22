"Наш світ – прекрасний": 15 фото дивовижних місць, людей та культур планети

Наш світ – дивовижний, прекрасний та унікальний.

На жаль, ми часто забуваємо, що живемо в такій красі. Приймаємо те, що маємо, як належне, і руйнуємо природу.

Організатори фотопремії CEWE-2021 провели конкурс на тему "Наш світ – прекрасний", щоб показати, наскільки наша планета красива.

Свої роботи на конкурс надіслали фотографи з більш ніж 170 країн світу.

Остаточні результати конкурсу будуть оголошені 16 вересня 2021 року, а зараз пропонуємо переглянути 15 найкращих фоторобіт.

Стефан Шорно. "Корова чи льодовик?"

Дік’є Аріані. "Материнська любов"

Андреас Бауер. "Вуличний футбол

Хартмут Шварцбах. "Сезон дощів"

Андреас Волден. "Айсберг"

Лоренцо Перотті. "Веслування на заході сонця"

Саймон Альварес Фушер "Акробатичний баскетбол"

Марейке Мош "Контрасти"

Султан Ахмед Нілой "Годування качок"

Йозеф Хінтерлайтнер "Наша пісня"

Манфред Восс "Заморожений маяк"

Карел Меулеман "Глибоко в книзі"

Йозеф Шварц "Стадо обіймається"

Ронг Янг "Ранковий настрій у горах"

Едгард Де Боно "Танці"

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