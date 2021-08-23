Художниця з Афганістану відобразила у картинах жіночі страхи після захоплення влади талібами. ФОТО

Вулична художниця з Афганістану Шамсія Хассані показує в своїх картинах страхи жінок, які опинилися в незрозумілому становищі після захоплення влади в країні "Талібаном".

Коли в країні стався переворот, Шамсія Хассані опублікувала на своїй сторінці у Facebook кілька картин під назвами "Смерть темряві" та "Нічний кошмар".

У її творах "Талібан" оповитий темрявою, він нависає над героїнею у вигляді загрозливих фігур.

Жінки на її картинах вдягнуті в біло-блакитне вбрання, яке символізує надію та мрію про повернення до цивілізованого життя.

"Нічний кошмар". Фото з Facebook-сторінки Шамсії Хассані

На одній картині дівчина тримає в руках чорний горщик з кульбабою. Вона підносить його представнику "Талібану", у якого в руках зброя.

"Наші мрії виросли в чорному горщику". Фото з Facebook-сторінки Шамсії Хассані

"Наші мрії виросли в чорному горщику", – підписала свою роботу художниця.

На наступній картині дівчина стоїть навколішки, закривши обличчя руками, а горщик лежить на землі.

"Смерть темряві". Фото з Facebook-сторінки Шамсії Хассані

Хассані народилася в родині біженців в Ірані в 1998 році, коли таліби контролювали Афганістан, пише видання Мymodernmet.

У 2005 році вона повернулася на Батьківщину. Закінчила Кабульський університет і стала викладати в ньому образотворче мистецтво та скульптуру.

В центрі її уваги як художниці завжди були жінки, їхні образи.

"У минулому жінки були вилучені з суспільства, чоловіки хотіли, щоб жінки залишалися тільки вдома.

Я хочу показати силу жінок. Показати нову афганську жінку, яка сповнена енергії і готова влитися в суспільство", – говорила Хассані в своєму інтерв'ю у 2013 році.

Фото з Facebook-сторінки Шамсії Хассані

Тепер коли таліби знову повернулися до влади через 20 років, особливе занепокоєння викликає те, як вони будуть ставитися до жінок.

Представник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що жінок під їхнім правлінням будуть поважати. Наразі, за даними Associated Press, жінкам пропонують повернутися до навчання та роботи.

Утім, 12 липня 2021 року таліби насмерть забили матір чотирьох дітей за те, що та відмовилася їх нагодувати.

17 серпня бойовики "Талібану" застрелили посеред вулиці жінку за порушення законодавства шаріату. Вона була з непокритою головою.

Тому багато жінок, незалежно від того, що таліби говорять публічно, бояться свого майбутнього і, враховуючи минулу поведінку талібів, у них є привід для занепокоєння.

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