Коти не хочуть працювати за їжу і відмовляються вирішувати головоломки. Дослідження

На відміну від багатьох інших тварин, коти не хочуть працювати за їжу.

Вчені виявили, що коти, перед якими поставили тарілку з кормом та інтерактивну годівницю, надавали перевагу більш доступній їжі з тарілки, повідомляє Science alert.

Інші тварини – собаки, ведмеді, голуби, свині, кози, миші, щури, мавпи, навпаки обирали складніший варіант: їм подобалося працювати за їжу.

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Для експерименту дослідники обрали 8 домашніх котів, встановили їм датчики активності, та дали два контейнери з їжею – звичайну тарілку та інтерактивний пазл.

Виявилось, що всі, навіть найенергійніші учасники експерименту, надали перевагу легкій їжі зі звичайного лотка і не захотіли вирішувати головоломку з добуванням харчів.

Фото:Mikel Delgado/UC Davis

Ці дослідження підтвердили попередній експеримент 1971 року, який був проведений в лабораторних умовах.

Тоді 6 домашніх котів навчили користуватися дозатором їжі. Але коли їм дали вибір, вони так само продемонстрували своє бажання їсти з миски без додаткових зусиль.

Коти робили це незалежно від їхньої статі, віку чи попереднього досвіду.

Дослідники говорять, що коти, здається, єдині тварини, які не хочуть добувати їжу, а надають перевагу "легкій здобичі".

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Справа тут не в тому, що коти ліниві або не люблять головоломок, вважають вчені Можливо, до цього має стосунок приручення цих тварин.

У домашніх умовах, коли харчування є легкодоступним, у котів немає необхідності шукати їжу та полювати на неї. А котам притаманно економити енергію.

Однак інші домашні тварини та тварини в неволі в подібних ситуаціях все ще вважають за краще надавати перевагу боротьбі за їжу, ніж просто забрати її з тарілки.

Інша гіпотеза пов'язана з еволюцією котів. Бо коти – це хижаки, які не шукають їжу, а влаштовують засідку на свою здобич. Тому харчова головоломка може бути не найкращим способом стимулювати їхній інтерес.

Тим не менш, ще одне дослідження виявило, що головоломки з їжею можуть допомогти кішкам зі схудненням та привчанням до туалетного лотку.

Також такі годівниці корисні для їхнього мозку і можуть сприяти їхньому розвитку.

Нагадаємо, дослідження показало, що кішка може вподобати один труп людини і харчуватися ним певний період часу, навіть якщо поруч є інші джерела їжі або інша людська мертвечина. Відомі випадки, коли домашні кішки з'їдали частини тіл своїх померлих господарів, хоча людське м'ясо не входить в звичайний раціон улюбленців.

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