5-річна українка піднялась на одну з найвищих вершин Кавказьких гір

Дарія Поперечна УП.Життя
5266
25 серпня 2021

П'ятирічна дівчинка з Рівного підкорила гору Великого Кавказу висотою понад 4 тисячі метрів. 

Разом із батьками Олександра Канкрова піднялась на гору Лайлу – найвищу вершину Сванетського хребта. 

Їхня піша подорож Кавказькими горами тривала 20 днів та розпочалась 31 липня. 

Про досягнення маленької альпіністки розповів батько дівчинки Ілля Канкров у коментарі "Суспільному".

 Фото: Ілля Канкров

За його словами, свій перший похід Олександра здійснила у рік та 2 місяці, коли лише навчилася ходити.

"Донька давно мене просила сходити. Ми в походи ходимо давно, а в цьому році почали ходити в зимні. Вона підготовлена, налаштована була", – розповідає батько.

Дівчинка на рівні з дорослими подолала 4 дні сходження попри дощі та грози.

 Фото: Ілля Канкров

"Цьогоріч це було нелегко, бо це лабіринт тріщин, Лайла зараз "порвана" і не всі тріщини відкриті. Доводилось розгадувати лабіринт. 

В кінці був там льодовик, то ми "брали" гору вертикально, перші з малечею пішли", – пригадує Ілля Канкров.

 Фото: Ілля Канкров

Загалом цьогоріч дівчинка ходила у три повноцінних походи. 

"Зимою двічі підіймалась на гору Пікуй, тоді був штормовий вітер, десь близько 10 метрів. 

І на морозі ночувала – в наметах було десь -20 градусів морозу", –  розповідає тато дівчинки.

 Фото: Ілля Канкров

Після повернення додому Олександра розпочала підготовку до наступного походу,  пункт призначення якого батьки поки не називають.

Вас також може зацікавити:

Українка вперше піднялася на найнебезпечнішу гору світу 

Перша українська родина підкорила найвищу гору Північної Америки

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 462
#Стоп, дискримінація

"Спорт — це для всіх", правда ж?

За підтримки Parimatch Foundation
 0
Здоров'я

"А раптом поможе": розвінчуємо 26 альтернативних способів профілактики COVID-19

Катерина Хорощак
 27836
Суспільство

Що ви знаєте про Україну? Пройдіть ТЕСТ до 30-річчя Незалежності

Катерина Хорощак