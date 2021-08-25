5-річна українка піднялась на одну з найвищих вершин Кавказьких гір

П'ятирічна дівчинка з Рівного підкорила гору Великого Кавказу висотою понад 4 тисячі метрів.

Разом із батьками Олександра Канкрова піднялась на гору Лайлу – найвищу вершину Сванетського хребта.

Їхня піша подорож Кавказькими горами тривала 20 днів та розпочалась 31 липня.

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Про досягнення маленької альпіністки розповів батько дівчинки Ілля Канкров у коментарі "Суспільному".

Фото: Ілля Канкров

За його словами, свій перший похід Олександра здійснила у рік та 2 місяці, коли лише навчилася ходити.

"Донька давно мене просила сходити. Ми в походи ходимо давно, а в цьому році почали ходити в зимні. Вона підготовлена, налаштована була", – розповідає батько.

Дівчинка на рівні з дорослими подолала 4 дні сходження попри дощі та грози.

Фото: Ілля Канкров

"Цьогоріч це було нелегко, бо це лабіринт тріщин, Лайла зараз "порвана" і не всі тріщини відкриті. Доводилось розгадувати лабіринт.

В кінці був там льодовик, то ми "брали" гору вертикально, перші з малечею пішли", – пригадує Ілля Канкров.

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Фото: Ілля Канкров

Загалом цьогоріч дівчинка ходила у три повноцінних походи.

"Зимою двічі підіймалась на гору Пікуй, тоді був штормовий вітер, десь близько 10 метрів.

І на морозі ночувала – в наметах було десь -20 градусів морозу", – розповідає тато дівчинки.

Фото: Ілля Канкров

Після повернення додому Олександра розпочала підготовку до наступного походу, пункт призначення якого батьки поки не називають.

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